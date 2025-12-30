Mariana Fonseca, a ex-enfermeira condenada a 23 anos de prisão em coautoria pelo homicídio, em 2020, de um engenheiro informático, terá sido avistada em Marrocos, avançou o Correio da Manhã. A portuguesa, de 29 anos, está em fuga à justiça há cerca de seis meses.

Segundo o CM, a Polícia Judiciária está a par de que Mariana Fonseca foi avistada nesse país no norte de África e admite a possibilidade de já ter uma identidade falsa e uma aparência diferente daquela que tinha quando fugiu de Portugal.

A jovem e a namorada, Maria Malveiro, foram acusadas de matar e desmembrar Diogo Gonçalves, de 21 anos, no Algarve, para ficar com os 70 mil euros que este ia receber de indemnização pela morte da mãe, que foi atropelada. Em 2021, o Tribunal de Portimão condenou a 25 anos de prisão Maria Malveiro, que acabou por ser encontrada sem vida na cela da prisão de Tires onde cumpria pena. No mesmo ano o tribunal absolveu do homicídio Mariana Fonseca, que ficou em liberdade. A decisão foi revista pela Relação de Évora, que a condenou a 25 anos de prisão tendo Mariana recorrido para o Supremo, que reduziu a pena para 23 anos de prisão.

A decisão do Tribunal transitou em julgado no dia 13 de maio deste ano. Nessa altura, diz o CM, a ex-enfermeira (expulsa pela Ordem dos Enfermeiros depois da condenação pela Relação) já tinha planeado a fuga. No dia 3 de julho o Tribunal de Portimão deu indicações para que a GNR de Lagos executasse um mandado de detenção.

Nessa altura, o advogado de Mariana Fonseca adiantava ao Observador que a sua constituinte tinha conhecimento dos desenvolvimentos judiciais, mas não garantia que esta se ia entregar às autoridades. A jovem não estava na morada indicada pelo tribunal e acabou por nunca se entregar às autoridades.

Atualizado às 15h30 c0m a correção da designação enfermeira