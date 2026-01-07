Os aeroportos europeus de Amesterdão, Bruxelas e Paris tiveram esta quarta-feira de cancelar centenas de ligações aéreas, incluindo para Portugal, devido à queda de neve e vento, de acordo com as autoridades locais.

Nos Países Baixos, pelo menos 800 voos foram esta quarta-feira cancelados no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, um dos maiores da Europa, devido à neve e ao vento.

Entre partidas e chegadas, foram e estão cancelados até às 12h30, pelo menos sete ligações, três em Lisboa e quatro no Porto, de acordo com o site da Ana Aeroportos.

Na Bélgica, o temporal de neve obrigou ao cancelamento de 40 voos no aeroporto internacional de Bruxelas, entre os quais ligações com Portugal.

Nos Países Baixos, mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, informou o aeroporto, acrescentando que instalou camas e ofereceu o pequeno-almoço a estes viajantes obrigados a dormir no aeroporto.

Inicialmente, cerca de 1.100 voos estavam programados para esta quarta-feira em Schiphol, que espera que o número de cancelamentos aumente ao longo do dia.

O tráfego ferroviário também está severamente afetado na Holanda, estando a empresa ferroviária nacional holandesa, NS, a aconselhar os viajantes cujas viagens não sejam absolutamente necessárias a adiarem os seus percursos.

De acordo com uma análise de dados da agência de notícias holandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt — onde são realizados estudos meteorológicos — do que nos quatro anos anteriores juntos.

A neve está a cair naquela região desde 2 de janeiro, elevando para seis o número total de dias com neve em 2026.

Por volta das 08h00 desta quarta-feira (hora de Lisboa), registavam-se mais de 700 quilómetros de congestionamentos nas estradas holandesas.

Neve afeta aeroportos de Paris com cancelamentos de voos incluindo em Portugal

Os aeroportos de Paris estão também esta quarta-feira de manhã com constrangimentos devido à neve, tendo sido registados cerca de uma centena de cancelamentos, incluindo nos aeroportos portugueses.

Nos aeroportos de Lisboa e do Porto, foram registados sete cancelamentos de e para o aeroporto de Orly, em Paris, cinco no da capital e dois no Sá Carneiro.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, adiantou no canal de televisão privado CNews que cerca de 100 voos foram cancelados esta quarta-feira de manhã nos aeroportos de Roissy Charles-de-Gaulle e Orly, em Paris, devido à neve.

O ministro pediu ainda “vigilância” em “todo o país” devido à neve e ao gelo que estão a afetar o norte e o oeste de França.

Philippe Tabarot já tinha avançado na terça-feira que devido ao mau tempo, as companhias aéreas iam cancelar parte dos seus voos previstos para a manhã desta quarta-feira nos aeroportos de Paris.

Estes cancelamentos são necessários para fazer as operações de limpeza de neve nas pistas e de gelo nos aviões e irão afetar cerca de 40% dos movimentos previstos até às 13h00 (hora de Lisboa) nos aeroportos parisienses.

O ministro “aconselhou fortemente” a que as pessoas evitem qualquer deslocação por estrada esta quarta-feira na região de Paris, devido às abundantes quedas de neve previstas.

O Météo France colocou trinta e oito distritos da França continental em alerta de vigilância máxima para a neve e gelo durante esta quarta-feira.

Na terça-feira de manhã, três pessoas morreram em dois acidentes relacionados com o gelo no sudoeste de França, duas delas numa colisão que envolveu dois autocarros e vários veículos na autoestrada A63, segundo as autoridades, que informaram que os acidentes deixaram também quatro feridos, dois em estado crítico e dois em estado menos grave.

Uma das pessoas feridas é uma cidadã portuguesa e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa na terça-feira fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.