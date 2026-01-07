Os aeroportos europeus de Amesterdão, Bruxelas e Paris tiveram esta quarta-feira de cancelar centenas de ligações aéreas, incluindo para Portugal, devido à queda de neve e vento, de acordo com as autoridades locais.

Nos Países Baixos, pelo menos 800 voos foram esta quarta-feira cancelados no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, um dos maiores da Europa, devido à neve e ao vento.

Entre partidas e chegadas, foram e estão cancelados até às 12h30, pelo menos sete ligações, três em Lisboa e quatro no Porto, de acordo com o site da Ana Aeroportos.

Na Bélgica, o temporal de neve obrigou ao cancelamento de 40 voos no aeroporto internacional de Bruxelas, entre os quais ligações com Portugal.

Nos Países Baixos, mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, informou o aeroporto, acrescentando que instalou camas e ofereceu o pequeno-almoço a estes viajantes obrigados a dormir no aeroporto.

Inicialmente, cerca de 1.100 voos estavam programados para esta quarta-feira em Schiphol, que espera que o número de cancelamentos aumente ao longo do dia.

O tráfego ferroviário também está severamente afetado na Holanda, estando a empresa ferroviária nacional holandesa, NS, a aconselhar os viajantes cujas viagens não sejam absolutamente necessárias a adiarem os seus percursos.

De acordo com uma análise de dados da agência de notícias holandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt — onde são realizados estudos meteorológicos — do que nos quatro anos anteriores juntos.

A neve está a cair naquela região desde 2 de janeiro, elevando para seis o número total de dias com neve em 2026.

Por volta das 08h00 desta quarta-feira (hora de Lisboa), registavam-se mais de 700 quilómetros de congestionamentos nas estradas holandesas.

Neve afeta aeroportos de Paris com cancelamentos de voos incluindo em Portugal

Os aeroportos de Paris estão também esta quarta-feira de manhã com constrangimentos devido à neve, tendo sido registados cerca de uma centena de cancelamentos, incluindo nos aeroportos portugueses.

Nos aeroportos de Lisboa e do Porto, foram registados sete cancelamentos de e para o aeroporto de Orly, em Paris, cinco no da capital e dois no Sá Carneiro.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, adiantou no canal de televisão privado CNews que cerca de 100 voos foram cancelados esta quarta-feira de manhã nos aeroportos de Roissy Charles-de-Gaulle e Orly, em Paris, devido à neve.

O ministro pediu ainda “vigilância” em “todo o país” devido à neve e ao gelo que estão a afetar o norte e o oeste de França.

Rough morning at Paris CDG… snow forcing DGAC to request 40% fewer departures, tons of delays ❄️✈️.

Hate this for travelers. Safety tho. pic.twitter.com/ZyThePfiVh — Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 7, 2026

Philippe Tabarot já tinha avançado na terça-feira que devido ao mau tempo, as companhias aéreas iam cancelar parte dos seus voos previstos para a manhã desta quarta-feira nos aeroportos de Paris.

Estes cancelamentos são necessários para fazer as operações de limpeza de neve nas pistas e de gelo nos aviões e irão afetar cerca de 40% dos movimentos previstos até às 13h00 (hora de Lisboa) nos aeroportos parisienses.

Heavy snow in Paris affecting flights in and out of Charles De Gaulle International Airport. Many passengers have been left stranded and waiting endlessly. pic.twitter.com/hDWKloKo4f — Cornie (@d_comisioner) January 7, 2026

O ministro “aconselhou fortemente” a que as pessoas evitem qualquer deslocação por estrada esta quarta-feira na região de Paris, devido às abundantes quedas de neve previstas.

O Météo France colocou trinta e oito distritos da França continental em alerta de vigilância máxima para a neve e gelo durante esta quarta-feira.

Na terça-feira de manhã, três pessoas morreram em dois acidentes relacionados com o gelo no sudoeste de França, duas delas numa colisão que envolveu dois autocarros e vários veículos na autoestrada A63, segundo as autoridades, que informaram que os acidentes deixaram também quatro feridos, dois em estado crítico e dois em estado menos grave.

Uma das pessoas feridas é uma cidadã portuguesa e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa na terça-feira fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.