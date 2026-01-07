António José Seguro volta a aparecer em primeiro lugar na sondagem divulgada esta terça-feira pela CNN Portugal, TVI, JN e TSF. No inquérito feito pela Pitagórica, o candidato apoiado pelo PS passa de 19,3% das intenções de voto para 20,7%, reforçando a liderança, seguido por André Ventura (18,4%) e Henrique Gouveia e Melo (18,3%), que trocam de posição relativamente à sondagem publicada na segunda-feira.

Para além de Seguro, também João Cotrim de Figueiredo sobe (18,3%) e que passa agora a estar com a mesma percentagem de intenções de voto que o almirante. O quinto lugar continua a pertencer a Luís Marques Mendes, com uma ligeira queda (15,1%) desde os números divulgados na primeira sondagem em campanha. Já António Filipe ultrapassa Catarina Martins.

No final da tabela, o candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, caiu ligeiramente e agora encontra-se empatado com Manuel João Vieira.

António José Seguro (20,7%) André Ventura (18,4%) Henrique Gouveia e Melo (18,3%) João Cotrim de Figueiredo (18,3%) Luís Marques Mendes (15,1%) António Filipe (3,5%) Catarina Martins (2,9%) Jorge Pinto (1,3%) Manuel João Vieira (1,3%)

Para os resultados que conhecidos esta terça-feira, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 3, 4 e 5 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

No radar das sondagens do Observador pode consultar a estimativa de cada candidato presidencial tendo em conta todas as sondagens divulgadas em órgãos de comunicação social.