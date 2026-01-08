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André Ventura lidera a nova sondagem realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. No inquérito divulgado esta noite, o líder do Chega surge na frente com 20,5% das intenções de voto, num empate técnico com António José Seguro, com 20,1%.

Em terceiro lugar, mantém-se João Cotrim de Figueiredo, que reforça a terceira posição da sondagem com 18,1%, à frente de Henrique Gouveia e Melo, com 17,8%, e de Marques Mendes, com 16,7%.

Mais abaixo nos resultados do inquérito de voto, estão Catarina Martins, com 3%, António Filipe, com 2,4%, Jorge Pinto, com 0,8%, que ultrapassa Manuel João Vieira, neste momento com 0,4% das intenções de voto.

É a primeira vez que André Ventura ocupa a dianteira das sondagens, num período em que António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, tem liderado os últimos resultados. Ventura subiu e Seguro desceu: Ventura registava, na última quarta-feira, 19,6% das intenções de voto, ao passo que Seguro liderava com 21%. Apesar de um empate técnico, esta flutuação entre os dois candidatos a Belém dá uma ligeira vantagem ao líder do Chega e regista a única descida nas intenções de voto deste inquérito entre os cinco candidatos mais cotados nas sondagens.

Entre os outros candidatos mais próximos da liderança, Cotrim de Figueiredo mantém-se no pódio das intenções de voto, com uma subida, ainda assim, menos acentuada que a de Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, que agora se acercam do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

André Ventura – 20,5% António José Seguro – 20,1% João Cotrim de Figueiredo – 18,1% Henrique Gouveia e Melo – 17,8% Luís Marques Mendes – 16,7% Catarina Martins – 3% António Filipe – 2,4% Jorge Pinto – 0,8% Manuel João Vieira – 0,4%

Para os resultados conhecidos esta quinta-feira, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.