Two Door Cinema Club, Calema e Xamã são as primeiras confirmações para a edição deste ano do festival Monte Verde, que decorre de 6 a 8 de agosto, na Ribeira Grande, nos Açores, revelou esta sexta-feira a organização.

Em comunicado de imprensa, a organização adiantou que o festival regressa à cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, de 6 a 8 de agosto sendo a banda norte-irlandesa Two Door Cinema Club um dos primeiros nomes a integrar o cartaz.

A banda Two Door Cinema Club, “conhecida mundialmente por hinos como What You Know, I Can Talk e Undercover Martyn, traz aos Açores o seu indie rock energético e intemporal e a experiência de quem já passou por alguns dos maiores palcos mundiais”.

O cartaz inclui ainda os Calema, “um dos maiores fenómenos da música lusófona” da atualidade.

A dupla formada pelos irmãos António e Fradique estreia-se agora no festival açoriano MEO Monte Verde.

A estas confirmações do festival junta-se ainda Xamã, “um dos nomes mais influentes da nova geração da música brasileira”, que atuará pela primeira vez nos Açores.

Os bilhetes para a 12.ª edição do Monte Verde já se encontram disponíveis nas Lojas MEO e em seetickets.pt. A organização aponta o anúncio de novas confirmações para breve.