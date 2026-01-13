Seguro sobe a fasquia. Quer passar à segunda volta em primeiro lugar e tenta bipolarizar com Ventura

A candidatura de António José Seguro começou por baixo, com valores a rondar os 10% e um quarto lugar que se manteve até à campanha eleitoral. A viragem que entretanto se deu animou a equipa do candidato e esta terça-feira fez virar também a sua postura: já não é o candidato que quer passar à segunda volta, mas o candidato que quer passar à segunda volta em primeiro lugar.

No início da campanha oficial, dizia ser “o candidato da esquerda e do centro esquerda com melhores condições de passar à segunda volta”, num apelo à concentração do voto à esquerda (que entretanto perdeu espaço na sua campanha). A partir da sondagem divulgada esta terça-feira pela RTP, Seguro passou a referir-se a si mesmo como “o único candidato moderado com condições para passar à segunda volta”.

Aproveitou o comício que se seguiu à divulgação do estudo de opinião para tentar fazer desta campanha uma batalha entre si e André Ventura. Nunca referiu pelo nome o líder do Chega, que é seu adversário nesta corrida, mas quando admitiu que as sondagens “animam” a candidatura, também notou que a sondagem o coloca no segundo lugar e que isso deixou de ser suficiente.

“Não chega passar à segunda volta, temos de passar à segunda volta em primeiro lugar“, declarou perante um auditório cheio, na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, elevando a fasquia que trazia para esta eleição que era apenas e só passar à segunda volta. E o combustível para isto está mesmo na sondagem que, segundo a sua análise, deixa “claro que o único candidato moderado que pode passar à segunda volta” é ele mesmo.