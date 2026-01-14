O Egito anunciou esta quarta-feira um consenso sobre os nomes dos 15 membros do comité tecnocrático palestiniano que irá administrar a Faixa de Gaza, nos termos do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Esperamos que, após este acordo, o comité seja anunciado em breve (…) e posteriormente destacado para a Faixa de Gaza para gerir a vida quotidiana e os serviços essenciais”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, após conversações sobre o tema no Cairo.

A formação do comité está prevista no plano de paz de Trump e cuja primeira fase incluiu um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025, após dois anos de guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel.