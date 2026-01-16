A secretária de imprensa da Casa Branca chamou “ativista de esquerda” a um jornalista que colocou uma questão sobre o ICE, o serviço de imigração e alfândega dos EUA.

Esta força federal norte-americana tem sido alvo de protestos em vários pontos do país após a morte de Renée Good, alvejada na semana passada por um agente do ICE durante uma operação policial. A mulher de 37 anos foi morta quando estava ao volante do seu carro.

A troca de palavras acesa aconteceu durante uma conferência de imprensa esta quinta-feira. Ao longo do encontro com jornalistas foram feitas algumas perguntas sobre o ICE, com a porta-voz da Casa Branca a descrever os agentes dos serviços de imigração como “patriotas corajosos que vestem o uniforme todos os dias”, “que estão apenas a tentar aplicar a lei”. Atacou os democratas, recorrendo a alegadas imagens de carros vandalizados em Minneapolis, onde morreu Renée Good, “por agitadores de esquerda”. Leavitt afirmou que “as pessoas não fazem isto sem encorajamento de quem está no poder”. Além disso, também atacou a imprensa. “Isto é uma retórica desprezível e os media são completamente cúmplices desta violência”, frisou.

Press Briefing by Press Secretary Karoline Leavitt, Jan. 15, 2026 https://t.co/akIA56pzCP — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

Após algumas questões, foi a vez de Niall Stanage, jornalista irlandês que é correspondente do site norte-americano de política The Hill na Casa Branca, colocar uma pergunta. “Há momentos defendeu os agentes do ICE em geral”, começou por dizer. O correspondente referiu ainda as declarações anteriores de Kristi Noem (secretária da Segurança Interna dos EUA, o equivalente ao ministro da Administração Interna português), que disse “que os agentes do ICE estão a fazer tudo corretamente”. E perguntou: “Morreram 32 pessoas sob custódia do ICE no ano passado, 170 cidadãos norte-americanos foram detidos pelo ICE e Renée Good foi alvejada na cabeça e morta por um agente do ICE. Como é que isso corresponde a ‘fazer tudo corretamente’?”

Leavitt endureceu a expressão e questionou o jornalista: “Porque é que Renée Good foi infelizmente morta de forma trágica”? “Está a perguntar a minha opinião? Porque um agente do ICE agiu de forma imprudente e matou-a de forma injustificada”, respondeu Stanage.

“Então é um jornalista tendencioso com uma resposta de esquerda”, atacou Leavitt. “É um jornalista de esquerda, não é um repórter, está nesta sala a fingir que é um jornalista. É tão claro pela premissa da sua questão”, disse a porta-voz da Casa Branca. “Nem sequer devia estar sentado aí”, continuou, acusando o jornalista de ser um “ativista de esquerda”.

Leavitt acrescentou que Stanage “se deveria focar nos factos e nos casos” dos “cidadãos americanos que foram mortos às mãos dos imigrantes ilegais que o ICE está a tentar retirar deste país”. “Aposto que nem se deu ao trabalho de ver essas histórias.”

Sem responder à questão do jornalista, Leavitt destacou os “corajosos homens e mulheres do ICE que fazem tudo ao seu poder para retirar os imigrantes ilegais e tornar o país mais seguro”.

Entretanto, a conta de X da Casa Branca partilhou um excerto do momento, a partir da emissão da Fox News.

????STRAIGHT FIRE FROM @PressSec: "You're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist… You and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist — you shouldn't even be sitting in that seat." pic.twitter.com/CtYTcCymtl — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

A Casa Branca tem defendido os agentes do ICE. Concretamente no caso da morte de Renée Good, o Departamento de Segurança Interna descreveu a civil de 37 anos como uma “manifestante violenta”, que “perseguiu e impediu” os agentes de trabalharem. Também alegou que terá usado o carro como “arma” para tentar atropelar o agente. Aos olhos de Trump, Good era uma “agitadora”, uma descrição que já foi contestada pela família e amigos da norte-americana. Estes argumentam que a mãe de três filhos e poeta não era ativista nem participava em protestos.

Os protestos contra o ICE continuam em Minneapolis. Esta quinta-feira, Donald Trump admitiu invocar a Lei da Insurreição, uma legislação federal raramente utilizada, para justificar o envio de tropas para a cidade. A ameaça surge depois de o ICE ter disparado e ferido um homem venezuelano numa perna durante uma operação esta quarta-feira, cerca de uma semana depois da morte de Renée Good.