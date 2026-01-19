Um grande incêndio num centro comercial na maior cidade do Paquistão, Carachi, fez, pelo menos, 10 mortos, cujos corpos foram recuperados durante a noite, sendo que dezenas de pessoas estão dadas como desaparecidas, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades paquistanesas.

Os bombeiros extinguiram o incêndio no Gul Plaza, um edifício de vários andares, no final do domingo, quase 24 horas após o seu início, permitindo que as equipas de resgate entrassem no edifício para resgatar as pessoas que lá estavam presas.

O Presidente da câmara Murtaza Wahab anunciou que quatro corpos foram recuperados durante a noite, elevando o número de mortos para, pelo menos, 10.

A imprensa local informou que, pelo menos, 14 pessoas morreram no incêndio.

O incêndio começou no final do sábado e espalhou-se rapidamente pelas lojas que armazenavam cosméticos, roupas e produtos plásticos, informou Abid Jalal Sheikh, chefe do corpo de proteção civil da cidade.

No domingo à noite, o ministro-chefe de Sindh, Murad Ali Shah, anunciou disse que, de acordo com relatos das famílias, cerca de 60 pessoas estão desaparecidas, número que está a ser levado em conta na operação de busca.

Familiares dos desaparecidos concentraram-se do lado de fora do edifício, fortemente danificado.

A causa do incêndio não foi imediatamente identificada. A polícia deu conta da abertura de uma investigação.

Carachi, capital da província de Sindh, tem um histórico de incêndios mortais, muitas vezes atribuídos a padrões de segurança precários e construções ilegais.

Em novembro de 2023, um incêndio num centro comercial da cidade matou 10 pessoas e feriu outras 22.

Um grande incêndio numa fábrica de vestuário em Carachi, em 2012, matou 260 pessoas.