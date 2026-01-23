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A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, defenderam esta sexta-feira a “necessidade de fortalecer” o pilar europeu da NATO para dissuadir a “ameaça direta” da Rússia à Europa.

“Acreditamos firmemente que o reforço do pilar europeu na NATO e o reforço da nossa dissuasão e defesa são necessários, não apenas devido à ameaça direta que a Rússia representa à segurança euro-atlântica”, de acordo com o Protocolo de Plano de Ação para uma Estratégia Bilateral, acordado numa cimeira realizada em Roma.

Meloni e Merz disseram acreditar que “a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia constitui uma clara violação do Direito internacional” e “ameaça a União Europeia enquanto tal”.

“A agressão russa contra povos vizinhos pacíficos deve ser dissuadida a longo prazo. Até que uma paz justa seja alcançada, apelamos a um apoio contínuo e resoluto à Ucrânia”, afirmaram.

Meloni e Merz salientaram partilhar a “visão de que a Europa deve assumir maior responsabilidade pela sua própria segurança dentro da NATO”.

Roma e Berlim comprometeram-se a reforçar o “diálogo regular a todos os níveis” e a coordenar “mais estreitamente as políticas-chave”, tendo em conta a guerra na Ucrânia e outros “desafios atuais aos valores, segurança e interesses europeus”.

O objetivo do acordo é “proteger a paz e a estabilidade na Europa e manter a arquitetura de segurança euro-atlântica”, referiram, salientando que esta “parceria não é exclusiva”, mas pretende “incluir outros aliados e parceiros com ideias semelhantes sempre que possível e de relevância estratégica”.

A declaração surgiu num contexto de exigências do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os aliados europeus aumentem os investimentos em defesa e segurança no âmbito da Aliança Atlântica.

A cimeira bilateral, realizada na Villa Doria Pamphilj, em Roma, serviu para assinar uma dúzia de acordos sobre segurança, energia, imigração e indústria entre os governos de Itália e Alemanha.

Meloni e Merz, ambos conservadores, assinaram um protocolo sobre um Plano de Ação para “cooperação estratégica bilateral no âmbito da União Europeia” e outro para colaboração “reforçada” em matéria de segurança, defesa e resiliência.