"Porque é que não podemos fazer uma cabidela num restaurante gastronómico?". Com o novo menu do Boubou's podemos, sim

Nascida em Lyon, Louise Bourrat é filha de mãe portuguesa e de pai francês e explora agora estas suas raízes numa nova carta intitulada dessa mesma forma. “Raízes” entrou em cena logo no primeiro dia do ano e vai estar disponível até que a primavera comece a dar sinais de chegada em meados de março. Até lá, o novo menu de inverno vem testar esta nova fase do Boubou’s que diminui a oferta — de 10 e sete momentos (a 125 e 95 euros, respetivamente) passou a sete e cinco momentos (a 95 e 75 euros, respetivamente) — mas que devolve ao cliente o controlo e o poder de escolha sem dar um passo atrás e voltar a ser um restaurante à la carte. A cada menu, seja ele em versão omnívora ou vegetariana, é possível adicionar até três pratos extra. “É uma tendência de 2026. O consumidor quer estar em controle. Precisa daquela flexibilidade”, justifica a chef.

Essa flexibilidade é assim dada através de um prato que, talvez para muitos, não esteja associado ao fine dining. Imagine-se o seguinte cenário: chega à mesa um pequeno frango acompanhado por um também ele pequeno tacho de arroz de cabidela. O frango, já desossado e recheado de enchidos portugueses e de legumes, é cortado ao meio com recurso a uma faca maior que a própria proteína para depois desvendar o que lá vai dentro. A acompanhar está o tal arroz de cabidela, também ele digno de um momento de destaque. É finalizado à mesa com sangue. “Eu sei que os portugueses vão adorar isto”, garante Louise Bourrat, afirmando, no entanto, não ter intenções de que este seja um momento “teatral” mas sim genuíno e de familiaridade. “A cabidela é um prato tão amado na cultura portuguesa, pelos portugueses, e nunca é um prato que tu vais ver numa mesa de um restaurante gastronómico. Então a ideia é termos o trabalho de fazer uma coisa diferente e de elevar um bocadinho”, explica, questionando de seguida: “Porque é que não podemos fazer uma cabidela num restaurante gastronómico? O arroz em si é tradicional, super bem feito, com bons produtos, com muito amor.”

É a versão da avó minhota de Louise, com limão e cominhos, e vem dar sentido à vontade da chef de conectar as raízes portuguesas neste menu: “Vou trabalhar com raízes mas também com raízes pessoais”, explica. Este prato de partilha está disponível pelo valor de 25 euros (pp) e serve duas, três e quatro pessoas. A ideia de ter uma opção que dá mais ao público português do que ao estrangeiro traz de volta tanto o tema da crise do setor da restauração como a vontade pelo cliente português de procurar pratos que saibam a casa. “Já faz dois invernos que os clientes que nos ajudaram a sobreviver o inverno são os portugueses. E, ao falar com muitos dos meus colegas da indústria em Lisboa, parece que todos os restaurantes que têm uma oferta que fica bem com a maneira de consumir do português estão cheios, não há quebra, e os restaurantes que têm uma oferta mais feita para os estrangeiros… vazios”, afirma a chef em Portugal desde 2018, destacando a “lição importante” que tira destes exemplos: perceber para quem é destinada a sua oferta.