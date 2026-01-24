Vai voar para Moçambique, ainda este fim de semana, uma equipa de investigadores portugueses que irão “acompanhar as investigações” relacionadas com a morte de Pedro Ferraz Reis, administrador do BCI, um banco de capitais maioritariamente portugueses naquele país.

A informação foi dada em comunicado enviado às redações pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Paulo Rangel, onde se adianta que fazem parte dessa equipa investigadores da Polícia Judiciária.

“Na sequência dos contactos com as autoridades de Moçambique, decorridos ao longo desta semana, e no quadro de cooperação entre autoridades policiais e judiciárias de ambos os países, seguirá neste fim de semana para Maputo uma equipa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses”, informa o comunicado.

A informação acrescenta, apenas, que “a equipa acompanhará as investigações da morte do empresário, Pedro Ferraz Reis, em estreita cooperação com as autoridades judiciárias e policiais”.

A misteriosa morte de Pedro Ferraz Correia dos Reis motivou uma petição pública assinada por milhares de pessoas e que era dirigida ao ministro dos Negócios Estrangeiros português e ao presidente da Assembleia da República.