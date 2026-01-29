Foi um plano inusitado e que falhou clamorosamente. Um homem de 35 anos, Mark Anderson, disfarçou-se de agente do FBI e chegou às imediações do Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn, onde está detido Luigi Mangione, o jovem de 27 anos que é o principal suspeito do homicídio do diretor-executivo de uma das maiores empresas de seguros de saúde nos Estados Unidos da América (EUA), Brian Thompson.

Segundo a acusação da Justiça norte-americana, o homem tentou entrar na prisão esta quarta-feira à tarde e justificou que tinha documentos “assinados por um juiz” que pedia a libertação de um recluso, que seria Luigi Mangione. Os agentes de segurança da prisão perguntaram por mais informações e pelas credenciais do falso agente do FBI, que mostrou uma carta de condução do Minnesota (de onde é natural) e outros documentos.

Mark Anderson disse ainda que tinha armas numa mala que trazia consigo. Mais tarde, foi revelado que o homem de 35 anos que se disfarçou de agente do FBI tinha, afinal, um corta-pizza e uma forquilha de barbecue na mala.

BREAKING: A Minnesota man identified as Mark Anderson allegedly attempted to break Luigi out of prison by impersonating an FBI agent. He was reportedly armed with a BBQ fork and what appeared to be a pizza cutter and was quickly arrested and charged with impersonating a federal… pic.twitter.com/nidtJb8spX — Breaking911 (@Breaking911) January 29, 2026

Os agentes de segurança em Brooklyn entenderam rapidamente que se tratava de uma fraude e Mark Anderson acabou detido por se ter disfarçado de um agente do FBI. Será presente a juiz ainda esta quinta-feira (hora local).

Ainda não são conhecidos grandes detalhes sobre Mark Anderson. A imprensa norte-americana avança que o homem de 35 anos natural do estado do Minnesota viajou para Nova Iorque por causa de uma oportunidade de emprego, que acabou por não se concretizar. No passado, o suspeito trabalhou numa pizzaria.

Este episódio aconteceu dois dias antes de Luigi Mangione voltar a ser presente a juiz, esta sexta-feira.