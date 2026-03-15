Para não ficar atrás dos concorrentes mais recentes, a Volkswagen avançou com mais uma actualização do ID.3, o seu primeiro veículo eléctrico concebido de raiz que, depois de um ligeiro restyling em 2023, se prepara para receber uma revisão mais profunda ainda este ano. O objectivo é não só refrescar a estética do modelo, como dotar o seu habitáculo com as soluções mais recentes e funcionais, retirando o que tem levado a algumas críticas pelos utilizadores e passando a incluir as tecnologias e os sistemas de assistência à condução que os actuais proprietários sentem falta. Contudo, ainda não será desta vez que se materializa a já pré-anunciada transformação da denominação do modelo de ID.3 em ID. Golf, com os alemães a seguirem a mesma estratégia que fez evoluir o ID.2all em ID. Polo. Em vez disso, a VW opta por denominar o popular modelo após este profundo restyling ID.3 Neo.

A primeira coisa que salta à vista nos teasers que a marca revelou são as alterações estéticas introduzidas no ID.3, em que todos os painéis parecem ter sido alterados. A frente muda por completo, com os desenhos divulgados pelo construtor a transmitir a ideia que do pára-choques aos guarda-lamas, passando pelo capot frontal, tudo é novo e mais arredondado, com ênfase para a grelha e os faróis. Os painéis laterais e as portas também são novos, à semelhança do que acontece com a traseira.

A VW não divulgou imagens do interior, mas fez saber que o habitáculo vai ser modernizado e que os botões físicos estão de regresso, tanto no volante como no tablier, com o renovado ID.3 a seguir o rumo traçado pelo ID. Polo, cujo interior parece mais próximo de um VW convencional, sem o design clean introduzido pelo ID.3 original. Felizmente, as alterações no interior vão para além do design, uma vez que Kai Grünitz, o director técnico da VW, avançou que o ID.3 Neo vai adoptar um novo software mais moderno e funcional, indo ao encontro dos pedidos da generalidade dos condutores. Grünitz afirmou que o novo software será mais útil e agradável de usar, proporcionando ainda uma melhor experiência aos clientes da marca.

O ID.3 Neo permitirá aceder aos mais recentes sistemas de ajuda à condução, como o travel assist e o one pedal driving, com a nova gestão do acumulador a assegurar igualmente o vehicle-to-load, que torna possível fornecer energia da bateria de alta voltagem para recarregar, por exemplo, bicicletas eléctricas. O software a que Grünitz faz referência é o que já está disponível nos ID.4, ID.5 e ID.7 mais recentes.

Apesar de a VW não ter anunciado a data para o lançamento do ID.3 Neo, tudo indica que começará a chegar aos clientes muito em breve, provavelmente entre Abril e Maio, dependendo dos mercados. A ser assim, o ID.3 Neo chegará aos concessionários ainda antes do ID. Polo, agendado para o Outono de 2026, o significa que representará a Volkswagen no segmento dos eléctricos compactos pelo menos até 2028 ou 2029, altura que deverá finalmente surgir o ID. Golf.