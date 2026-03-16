Um homem condenado a uma pena de prisão, a cumprir na cadeia de Custóias (Matosinhos), e referenciado pelos crimes de coação sobre funcionário e injúria agravada foi detido no domingo em Vila Nova de Gaia, anunciou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP revela que o homem, condenado a dois anos e meio de prisão, era alvo de um mandado de detenção, tendo a sua detenção ocorrido durante uma operação de prevenção criminal no Jardim do Morro e zonas circundantes.

Da responsabilidade da Divisão Policial de Vila Nova de Gaia, a operação decorreu entre as 14h00 e as 21h30 de domingo, e resultou na detenção de quatro homens, com idades entre os 24 e 47 anos.

Para além do detido em cumprimento de mandado de detenção, dois outros foram detidos por suspeita de tráfico de estupefacientes e o último por resistência e coação a polícia, lê-se na nota de imprensa.

Segundo a PSP, foi ainda emitido um auto de notícia por contraordenação (ANCO) por posse de estupefaciente e um auto de identificação, após abordagem a várias pessoas no Jardim do Morro, bem como foram apreendidas 32 doses de haxixe, uma faca de cozinha, dois x-atos e um canivete.

A operação contou com a colaboração da Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia, lê-se ainda no comunicado.

Presentes esta segunda-feira a tribunal, os outros três detidos ficaram sujeitos à medida de coação mais leve: Termo de Identidade e Residência, informou a Polícia.