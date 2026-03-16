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A Turquia condenou esta segunda-feira veementemente as operações terrestres do Exército israelita no Líbano, alertando para “uma nova catástrofe humanitária” no Médio Oriente.
“Condenamos firmemente a operação terrestre israelita no Líbano, que agrava a instabilidade na região. A aplicação, por parte do Governo [do primeiro-ministro israelita, Benjamin] Netanyahu, de políticas genocidas e de punição coletiva, desta vez no Líbano, causará uma nova catástrofe humanitária na região”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco em comunicado.
O Exército israelita anunciou esta segunda-feira ter iniciado “operações terrestres limitadas e direcionadas” contra o movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano.
Os ataques israelitas têm de cessar antes de “o Líbano entrar em colapso”, já tinha declarado na quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, alertando para possíveis “consequências profundas para toda a região”.
O Líbano foi a 2 de março arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o Hezbollah lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país, com forças de artilharia e blindados.
A guerra entre Israel e o Hezbollah fez pelo menos 886 mortos – entre os quais 111 crianças e 38 profissionais de saúde – e 2.141 feridos no Líbano, e o número total de deslocados atingiu 830 mil, 126 mil dos quais estão alojados em centros de acolhimento.