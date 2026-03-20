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Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait afirmaram esta sexta-feira, em comunicados separados, estar a responder a ataques iranianos com mísseis, enquanto a Arábia Saudita anunciou ter interceptado drones.

Também no Golfo, estilhaços provenientes de uma “agressão iraniana” provocaram um incêndio num armazém no Bahrein, informou o Ministério do Interior do país, onde as sirenes de alerta antiaéreo tinham sido ativadas. O incêndio foi controlado e não causou vítimas.

No Kuwait, o exército indicou, num comunicado, que as suas defesas aéreas “respondem a um míssil hostil e a ameaças de drones”, enquanto o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos refere “a ameaça de mísseis”.

Na Arábia Saudita, seis drones foram “interceptados e destruídos” no leste do país e outro no norte, segundo o Ministério da Defesa.

O Irão prosseguiu na quinta-feira os ataques às infraestruturas energéticas no Golfo. Os drones iranianos atingiram uma refinaria saudita e outras duas no Kuwait, e infligiram danos graves na principal instalação mundial de gás natural liquefeito (GNL) no Qatar, em resposta aos ataques israelitas ao campo de gás de South Pars/ North Dome, partilhado por Teerão e Doha.