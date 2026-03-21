A Polícia Judiciária (PJ) revelou neste sábado que deteve um homem, de 57 anos, por suspeita da prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças agravado, no concelho de Fafe, distrito de Braga.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu em flagrante de delito e que o detido é ainda suspeito de devassa da vida privada, sendo vítimas a filha e também e a companheira.

Através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, a PJ descreve que procedeu a diligências de investigação e uma busca domiciliária, na zona de Fafe, tendo sido apreendidos os equipamentos informáticos do visado.

A PJ descreve que, após análise pericial, foram identificadas “centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores”.

Alguns desses ficheiros continham imagens de crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos”, refere esta polícia de investigação.

Já após uma análise preliminar aos equipamentos, foi possível apurar que o suspeito partilhava os ficheiros com outros utilizadores através de plataformas digitais.

“Foram igualmente recolhidos fortes indícios de que o suspeito terá abusado sexualmente da própria filha, de tenra idade, partilhando ainda registos íntimos da companheira, sem o seu consentimento”, acrescenta.

Agora, os equipamentos informáticos serão alvo análise pericial detalhada, para determinação da real dimensão e dos contornos da atividade a que o detido se dedicava.

Sem especificar dia, a PJ refere que o suspeito vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.