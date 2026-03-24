Uma comissária de bordo do voo da Air Canada Jazz sobreviveu, este domingo, após o avião colidir com um camião de bombeiros e ela ser projetada a mais de 100 metros do avião, “aterrando” ainda presa ao assento. O acidente, numa pista do aeroporto La Guardia de Nova Iorque, provocou a morte do piloto e do copiloto e levou à hospitalização de outras oito pessoas devido a ferimentos.

“Foi um verdadeiro milagre. No momento do impacto, o assento dela foi projetado a mais de 100 metros do avião. Encontraram-na e ela ainda estava presa ao assento”, contou a filha, Sarah Lépine, à emissora TVA Nouvelles, do Quebec . “Ela tinha um anjo da guarda a protegê-la. Poderia ter sido muito pior.” Embora Solange Tremblay tenha sofrido múltiplas fraturas e tenha de ser submetida a uma intervenção cirúrgica na perna, a sua vida não corre perigo, de acordo com a filha.

Neste caso, há um especialista que confirma o “milagre”. À Associated Press, Jeff Guzzetti, especialista em segurança de aviação, explicou que “dada a destruição da parte frontal do avião” a probabilidade de sobrevivência seria reduzida, mas o assento da comissária de bordo terá tido influência no “milagre”. “É uma poltrona muito robusta. Foi projetada para suportar impactos provavelmente maiores do que os das poltronas de passageiros, porque a tripulação precisa de ajudar os passageiros a sair do avião após um acidente”, acredita Guzzetti.

Entre os passageiros, o relato descreve um momento de choque e desorientação. “Assim que tocámos no chão, sentimos uma travagem muito brusca e percebemos logo que algo não estava bem”, relatou Jack Cabot à CBC. “Depois instalou-se um pânico repentino e avassalador, porque tínhamos embatido em algo e ninguém parecia ter controlo da situação.”

O acidente ocorreu durante a aterragem do voo da Air Canada na pista 4 de La Guardia, quando a aeronave embateu num veículo de emergência. Segundo o New York Times, o controlador de tráfego aéreo autorizou a passagem de um camião de bombeiros que se dirigia a um voo da United Airlines, depois de a tripulação ter reportado um odor fétido na cabine, enquanto o avião da Air Canada já se encontrava em aproximação final para aterragem na mesma pista.