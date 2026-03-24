Esta segunda-feira ficou marcada pelas declarações do Presidente norte-americano, que disse estar em negociações com o Irão — uma informação que Teerão negou, falando em fake news. Donald Trump também estendeu o prazo que tinha dado no seu ultimato: ataques a alvos nucleares iranianos se não reabrisse o Estreito de Ormuz. O prazo é agora 27 de março.

O Hezbollah declarou que o grupo libanês está preparado para uma guerra longa e disse a Israel que se prepare para “surpresas”. O grupo já lançou 700 ataques contra Israel, um recorde que ultrapassa o número de ataques realizados no conflito de outubro de 2024.

Se o conflito já se tinha estendido ao Iraque, parece agora estar a chegar à Síria. O país disse que uma base foi atacada, provavelmente com um projétil disparado do Iraque. E o Reino Unido anunciou que vai enviar mais sistemas de defesa aérea para o Médio Oriente, num sinal de maior envolvimento europeu no conflito.

Pode recordar os acontecimentos de domingo aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo desta segunda-feira, dia 23 de março:

No Irão

Israel fez uma séria de novos ataques a Teerão , capital iraniana, e a áreas residenciais em Urmia, no nordeste do país.

, capital iraniana, e a áreas residenciais em Urmia, no nordeste do país. Os EUA e Israel atingiram a base aérea de Esfahan, no Irão, e a base da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária.

de Esfahan, no Irão, e a base da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária. Os norte-americanos também atingiram um local de produção em Qom e a base de mísseis de Chamran, onde estão mísseis balísticos com capacidade de atingir alvos num raio de 800 quilómetos.

com capacidade de atingir alvos num raio de 800 quilómetos. Foram atacados locais de lançamento de drones em território iraniano.

em território iraniano. Israel e Estados Unidos atacaram um armazém de munições navais numa base em Sijran.

numa base em Sijran. As IDF anunciaram que atacaram a sede das Forças Terrestres da Guarda Revolucionária , responsáveis pela repressão de protestos.

, responsáveis pela repressão de protestos. A base Imã Ali da Guarda Revolucionária, onde estão unidades das milícias Basij , também foi atingida.

Israel diz ter atacado locais de produção e desenvolvimento de armamento.

, também foi atingida. Israel diz ter atacado locais de produção e desenvolvimento de armamento. Um professor universitário responsável pelo programa de produção de mísseis iraniano foi morto.

responsável pelo programa de produção de mísseis iraniano foi morto. O Irão deteve pessoas acusadas de espionagem em várias regiões do país.

em várias regiões do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano declarou que a posição do país relativamente ao Estreito de Ormuz mantém-se inalterada. O Concelho de Defesa acrescentou que qualquer ataque à costa iraniana ou às suas ilhas levaria o Irão a colocar mais minas no Estreito.

mantém-se inalterada. O Concelho de Defesa acrescentou que qualquer ataque à costa iraniana ou às suas ilhas levaria o Irão a colocar mais minas no Estreito. O Presidente norte-americano estendeu o prazo que tinha dado para o Irão parar com os ataques no Estreito, ameaçando com ataques a centrais energéticas, até ao dia 27 de março.

que tinha dado para o Irão parar com os ataques no Estreito, ameaçando com ataques a centrais energéticas, até ao dia 27 de março. Donald Trump também declarou que os EUA estão em negociações com o Irão , em concreto com “um homem respeitado”, que não será o Líder Supremo.

, em concreto com “um homem respeitado”, que não será o Líder Supremo. O Irão rejeitou estar em negociações com os norte-americanos, com o presidente do Parlamento a falar em fake news . Há relatos, contudo, de que países como o Paquistão e o Egito estarão a ser usados como intermediários.

. Há relatos, contudo, de que países como o Paquistão e o Egito estarão a ser usados como intermediários. Um governador iraniano declarou que os ataques já mataram 157 pessoas no Irão e feriram mais de 2.500.

Em Israel e no Líbano

O Hezbollah atingiu pelo menos quatro alvos na cidade israelita de Kiryat Shmona , ferindo duas pessoas.

, ferindo duas pessoas. O grupo também declarou ter feito mais de 700 ataques contra Israel desde o início da guerra, um número que ultrapassa os ataques que conduziu na guerra de outubro de 2024.

contra Israel desde o início da guerra, um número que ultrapassa os ataques que conduziu na guerra de outubro de 2024. O tráfego no aeroporto internacional israelita Ben Gurion foi reduzido ao mínimo. A companhia aérea de bandeira El Al anunciou que a sua operação está apenas a 5% do habitual.

internacional israelita Ben Gurion foi reduzido ao mínimo. A companhia aérea de bandeira El Al anunciou que a sua operação está apenas a 5% do habitual. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu , diz ter falado com Donald Trump, que lhe terá dito estar confiante num possível acordo com o Irão, “usando as conquistas militares da guerra”.

, diz ter falado com Donald Trump, que lhe terá dito estar confiante num possível acordo com o Irão, “usando as conquistas militares da guerra”. Uma sondagem diz que nove em cada dez judeus israelitas apoia a guerra no Irão.

israelitas apoia a guerra no Irão. Os ataques israelitas ao Líbano destruíram uma ponte no sul do país, matando uma pessoa .

. As IDF atingiram uma base da Força Qudus , iraniana, em Beirute.

, iraniana, em Beirute. Israel admitiu ter registado uma vítima civil perto da fronteira com o Líbano por causa de um problema de artilharia.

perto da fronteira com o Líbano por causa de um problema de artilharia. As forças da ONU no Líbano dizem que a sua sede em Naqoura foi atingida, provavelmente por um “ator não estatal” — possivelmente o Hezbollah.

no Líbano dizem que a sua sede em Naqoura foi atingida, provavelmente por um “ator não estatal” — possivelmente o Hezbollah. Wafiq Safa, membro do Conselho Político do Hezbollah, disse que o grupo está preparado para uma guerra longa e que Israel deverá estar pronto para “surpresas”.

e que Israel deverá estar pronto para “surpresas”. Mais de mil pessoas terão morrido no Líbano desde o início da guerra.

No Golfo

A Guarda Revolucionária iraniana confirmou ter atingido a base norte-americana de Prince Sultan, na Arábia Saudita . O Irão também confirmou ter disparado dois mísseis contra a capital do país, Riade.

. O Irão também confirmou ter disparado dois mísseis contra a capital do país, Riade. Mísseis balísticos iranianos atingiram dois data centers nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

(EAU). Um cidadão indiano sofreu ferimentos ligeiros depois de as defesas aéreas dos EAU terem intercetado um míssil balístico iraniano.

sofreu ferimentos ligeiros depois de as defesas aéreas dos EAU terem intercetado um míssil balístico iraniano. As defesas aéreas do Kuwait intercetaram vários drones e mísseis.

intercetaram vários drones e mísseis. O Irão diz ter atacado a 5.ª Frota norte-americana, no Bahrain .

. O Bahrain apresentou uma moção no Conselho de Segurança das Nações Unidas que pede que sejam usados “todos os meios necessários” para proteger os navios no Estreito de Ormuz.

das Nações Unidas que pede que sejam usados “todos os meios necessários” para proteger os navios no Estreito de Ormuz. Os sauditas estarão em conversações com os Houthis para impedir que estes se envolvam na guerra.

No resto do mundo