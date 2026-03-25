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Os Estados Unidos da América (EUA) querem colocar “drones assassinos” Reaper MQ-9 na Base das Lajes, nos Açores, que deverão chegar nos próximos dias em contentores.

Segundo avança a SIC Notícias, a Autoridade Aeronáutica Nacional (ANAC) pediu mais informações à embaixada norte-americana em Lisboa, ainda que não tenha obtido resposta.

A ANAC quer saber mais detalhes e especificidades técnicas sobre os “drones assassinos” — que os Estados Unidos planeiam usar no Irão. Ao mesmo tempo, as autoridades nacionais desejam ter acesso aos certificados dos pilotos que vão operar as aeronaves e a área prevista para a amaragem.

Em todo o caso, a SIC Notícias apurou que os bombeiros portugueses já receberam formação para alguma situação de emergência no manuseio destes drones.

Com 20 metros de envergadura, os drones serão montados na Base das Lajes e depois deverão seguir para a Jordânia até 1 de abril.

A Autoridade Aeronáutica Nacional deve primeiro dar luz verde aos Estados Unidos antes da chegada dos drones, ainda que a decisão final caiba ao Governo português.