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O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, assinaram esta quinta-feira em Pyongyang um acordo de amizade e cooperação entre os dois países, informou o serviço de imprensa do chefe de Estado bielorrusso.

“Aleksandr Lukashenko e Kim Jong-un assinaram o Acordo de Amizade e Cooperação entre a República da Bielorrússia e a República Popular Democrática da Coreia”, indicou o departamento de imprensa bielorrusso na plataforma de mensagens Telegram.

O mandatário bielorrusso salientou que este documento “expõe de forma precisa e aberta os objetivos e princípios” da interação e “define os quadros institucionais de futuros processos mutuamente benéficos”.

Durante a reunião, Lukashenko previu “um futuro grandioso” para a Coreia do Norte, graças ao “povo trabalhador e disciplinado”.

“Vocês sabem fazer tudo. E fazem-no como ninguém no mundo. E o que digo não é uma demonstração de respeito no âmbito das nossas negociações. Isto parte realmente das minhas observações”, assinalou.

O Presidente bielorrusso salientou que “apesar da distância geográfica, os povos da Bielorrússia e da Coreia partilham interesses comuns de patriotismo, preservação da memória histórica e um profundo respeito pelas gerações mais velhas”.

“As relações de amizade entre os nossos Estados, forjadas ainda nos tempos da União Soviética, nunca foram interrompidas. Agora entram numa fase totalmente nova”, disse o dirigente, sublinhando que ambas as economias se complementam mutuamente. “Precisamos um do outro”, completou.

Por sua vez, o líder norte-coreano expressou ao Presidente bielorrusso a “solidariedade e apoio total” ao país europeu.

Além disso, condenou “as pressões ilegais contra a Bielorrússia por parte do Ocidente”.

“Manifestamos o nosso apoio e identificação com as medidas tomadas pelo Governo da Bielorrússia destinadas a garantir a estabilidade política e social, bem como o desenvolvimento económico”, acrescentou.

Kim Jong-un recebeu na quarta-feira Lukashenko na praça Kim Il-sung, em Pyongyang.

Além do tratado de amizade e cooperação, está prevista a assinatura de mais 10 acordos bilaterais. Lukashenko permanece dois dias no país asiático durante a visita oficial, ainda de acordo com o serviço de imprensa da Presidência bielorrussa.

O comunicado sublinha que, durante a reunião prevista entre Lukashenko e Kim, será abordado “todo o espetro” das relações bilaterais e serão determinadas as áreas de maior interesse para a realização de projetos conjuntos.

Lukashenko, no poder desde 1994, felicitou esta segunda-feira o líder norte-coreano pela reeleição como presidente do comité de Assuntos do Estado, o cargo mais alto do país.

O país reativou nos últimos anos a cooperação a todos os níveis com a Rússia e a Bielorrússia, coincidindo com a guerra na Ucrânia.