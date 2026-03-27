A Marinha do México ativou, na quinta-feira, uma operação de busca e salvamento nas Caraíbas para localizar dois veleiros que transportavam ajuda humanitária para Cuba, depois de estes não terem chegado a Havana na data prevista, avança a Reuters.

Em comunicado, a Marinha adiantou que os dois barcos – Friendship e Tigger Moth – partiram de Isla Mujeres, estado de Quintana Roo, no sudeste do país, na semana passada, com destino a Havana. A bordo encontravam-se nove tripulantes de diferentes nacionalidades.

Estava previsto que as embarcações aportassem em Havana entre 24 e 25 de março, mas, segundo adianta a Marinha mexicana, não houve comunicação por parte das tripulações nem confirmação da sua chegada.

Os dois barcos desaparecidos fazem parte da flotilha humanitária ‘Comboio Nuestra América’ organizada pela Internacional Progressista, para ajudar Cuba que tem enfrentado dificuldades energéticas, apagões prolongados e uma grave crise económica, intensificada pelo bloqueio petrolífero imposto desde janeiro à ilha pelos Estados Unidos.

Apesar das buscas, um porta-voz da flotilha manifestou-se tranquilo: “Os capitães e as tripulações são marinheiros experientes e ambas as embarcações estão equipadas com sistemas de segurança e equipamentos de sinalização adequados”, disse em comunicado à Reuters. “Estamos a cooperar plenamente com as autoridades e continuamos confiantes na capacidade das tripulações de chegar a Havana em segurança”, acrescentou.

O México também estabeleceu contacto com centros de coordenação de resgate marítimo na Polónia, França, Cuba e Estados Unidos, bem como com representantes diplomáticos dos países de origem dos passageiros a bordo, informou a Marinha.

Na terça-feira, o primeiro navio do ‘Comboio’ – o barco de pesca Maguro –, que também partiu do México, chegou a Havana.

Texto editado por Dulce Neto