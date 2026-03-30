Uma deficiência no fabrico da cablagem que controla o sistema de ar condicionado de uma série de modelos da BMW, incluindo veículos a combustão, híbridos plug-in e eléctricos, levou a marca a anunciar a chamada às oficinas de 59.000 veículos, só nos EUA, uma vez que a organização americana NHTSA (Administração Nacional de Transporte Rodoviário e de Segurança) penaliza fortemente os construtores que, detectando um defeito que possa colocar em perigo os veículos ou os seus ocupantes, não avisem o público e a NHTSA de imediato. E esta última, por sua vez, torna público o problema através do seu site. Na Europa, não existe este mecanismo, apesar de em alguns países, como Portugal, se estar a tentar implementar um sistema similar, mas sem as penalizações no caso de os fabricantes de veículos prevaricarem.

De acordo com a NHTSA, vão ser chamados à oficina 59.000 veículos nos EUA, uma vez que foi descoberto um defeito na cablagem que pode ocasionar um excesso de aquecimento dos cabos, provocando um incêndio. Lamentavelmente para a BMW, os modelos defeituosos incluem alguns dos veículos mais emblemáticos da marca alemã, entre automóveis e SUV, a combustão e eléctricos.

De acordo com a BMW, só entre os modelos exportados para os EUA, há exactamente 58.713 veículos com o problema nos fios eléctricos instalados nos Série 7 produzidos entre 2023 e 2025, bem como nos Série 5 de 2024 a 2026, o que inclui igualmente as versões eléctricas i7 e i5. O construtor germânico especificou que as versões problemáticas são as 550e xDrive de 2025 e 2026, 750e xDrive (2024 e 2025, i5 eDrive40 (2024 a 2026), i5 xDrive40 (2025 e 2026), i5 M60 xDrive (2024 e 2025), i7 xDrive50 (2024 e 2025), i7 xDrive60, M5 (2025 e 2026) e M5 Touring (2025).

O recall foi inicialmente reconhecido pelo construtor em Março de 2025, quando a BMW informou a NHTSA que tomou conhecimento de vários incidentes com modelos da Série 7, fabricados em 2024 e até ao início de 2025. Isto levou a marca a realizar diversos testes para determinar a origem do problema, que concluiu estar relacionada com a instalação do filtro de ar para o habitáculo, que danifica a cablagem.

O construtor alemão admite que existe um risco, mas avança que em apenas 0,1% dos 58.713 veículos que são alvo do recall e, se tiverem problemas na cablagem, esta será substituída. Caso isso não aconteça, os mecânicos do concessionário apenas instalarão uma abraçadeira para controlar o percurso da cablagem, para evitar que seja deteriorada com o uso. As cartas a informar os proprietários para a visita às oficinas serão expedidas a 13 de Abril. De realçar ainda que todos estes modelos em risco são exclusivamente fabricados na Alemanha, na fábrica da BMW em Dingolfing, pelo que este não é apenas um problema americano, uma vez que os mesmos modelos são comercializados na Europa, sendo que a única diferença é a não existência de uma agência que realize no Velho Continente, o trabalho em prol da segurança que a NHTSA executa nos EUA há décadas.

Resta saber o que acontecerá na Europa, continente onde o Grupo BMW vende cerca do triplo dos EUA e cujos clientes, ao contrário do que aconteceu do outro lado do Atlântico, continuarão sem ser informados do risco que correm, especialmente se adquirriam veículos em segunda mão ou importados do estrangeiro. De saudar a iniciativa levada a cabo pela ACAP, que juntamente com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e a Direcção-Geral do Consumidor, criou um serviço que permite que — online, sem sair de casa e numa questão de segundos — seja possível saber se o seu veículo possui algum recall pendente. E, caso isso aconteça, é bom que trate de resolver o problema, pois o sucesso da próxima inspecção periódica depende disso, como pode ouvir (acima) no podcast Operação Stop, da rádio Observador.