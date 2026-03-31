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A Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança elogiou esta terça-feira, em Kiev, a coragem e resiliência”do povo ucraniano e garantiu que a Europa continuará a oferecer apoio militar, financeiro e humanitário.
Quanto se comemora o quarto aniversário do massacre russo na cidade de Bucha, Kaja Kallas visita Kiev na Ucrânia, com outros ministros das Relações Exteriores europeus.
“Cada visita é uma poderosa lembrança da coragem e da resiliência da Ucrânia. Faremos tudo o que pudermos para garantir a plena responsabilização pelos crimes da Rússia”, disse a chefe da diplomacia da UE numa mensagem publicada nas redes sociais após sua chegada à capital ucraniana.
It is good to be in Kyiv today with European Foreign Ministers.
Each visit is a powerful reminder of Ukraine’s courage and resilience.
Europe stands by your side. We will keep providing military, financial, energy, and humanitarian support.
And we will do everything we can to… pic.twitter.com/8u0eevJivX
— Kaja Kallas (@kajakallas) March 31, 2026
Kallas convocou uma reunião informal de ministros das Relações Exteriores da UE em Kiev para reforçar o compromisso do bloco com a Ucrânia.
A Alta Representante enfatizou que a Europa está ao lado da Ucrânia e afirmou que “continuará a fornecer apoio militar, financeiro, energético e humanitário” ao país.
Embora o número e os nomes dos ministros europeus que viajaram a Kiev ainda não tenham sido anunciados formalmente, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sibiga, expressou gratidão em outra publicação nas redes sociais pela visita de Kallas e de outros colegas europeus e exibiu um vídeo no qual mostra pelo menos meia dúzia deles na capital ucraniana.
Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!
Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.
Such a strong European presence on… pic.twitter.com/khlTcMXcTB
— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) March 31, 2026
“Uma presença europeia tão forte neste dia demonstra que a justiça para esta e outras atrocidades é inevitável”, declarou Sibiga.
No vídeo é possível ver Johann Wadephul, da Alemanha, Jean-Noël Barrot, da França, Baiba Braze, da Letónia, Tanja Fajon, da Eslovénia, Antonio Tajani, da Itália e Radoslaw Sikorski, da Polónia.
O ministro ucraniano recordou o “aniversário sombrio” do massacre de Bucha, quando “imagens horríveis de civis massacrados chocaram o mundo”, e argumentou que a responsabilização plena pelos crimes será “vital para restaurar a justiça na Europa”.
O ucraniano também observou que estes dias marcam quatro anos desde que a Ucrânia “começou a libertar a região de Kiev e outras áreas ocupadas pela Rússia em 2022”.
“A Ucrânia sabe como vencer”, concluiu.