Um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente o espaço do restaurante Carnal, o gastrobar mexicano do grupo 100 Maneiras, liderado por Ljubomir Stanisic. Agora a operação é transferida temporariamente para o Bistro 100 Maneiras, algumas portas ao lado, informou esta terça-feira o grupo, através de comunicado.

O fogo deflarou durante a madrugada de 2 de abril na cozinha do 9Hotel Mercy, na Rua da Misericórdia, em Lisboa, enquanto eram preparados os pequenos-almoços, obrigando a evacuação do prédio. O alerta foi dado às 4h30 — no local estiveram 40 operacionais com o apoio de 12 veículos. Às 5h06 o incêndio já estava extinto. “O incêndio deflagrou na cozinha do hotel, obrigando a evacuação da unidade hoteleira. Oito pessoas foram assistidas por inalação de fumos, mas apenas uma foi transportada ao hospital”, disse à Lusa na altura fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

De acordo com o comunicado do 100 Maneiras, o fogo destruiu todo o espaço do restaurante. “A destruição causada pelo incêndio representa uma perda material significativa, mas sobretudo emocional. Todas as obras de arte criadas exclusivamente para aquele espaço por Carlito Dalceggio, a “mitologia livre” que marcou profundamente o espaço, a filosofia, o conceito do gastrobar, foram destruídas pelas chamas”, diz o texto.

O gastrobar mexicano abriu portas em 2021 e faz parte do Grupo 100 Maneiras, liderado por Ljubomir Stanisic, Nelson Santos, Nuno Faria, Miguel Ângelo Fernandes e Manuel Maldonado. O Carnal esteve sob o comando de Luis Ortiz até agosto de 2025, quando o chef mexicano saiu do grupo para comandar a cozinha do novo Black Moon, no hotel Mythic Sana.