Chef mexicano Luis Ortiz apresenta o seu fine dining ritualístico e com toque de cozinha da avó no novo Black Moon

O flan da avó (12 euros) traz a tradição mexicana para o novo restaurante, ao mesmo tempo em que ganha toques de sobremesa de fine dining, com a trufa branca. “Obviamente no México não temos trufa branca, é uma coisa que nós adicionamos aqui no restaurante. Mas é um prato que continuo a fazer como uma homenagem”, destaca. À parte dos segredos da avó — “Por exemplo, ela dizia que num molho especificamente, só se pode virar para este lado. Se virar para o outro lado ou mudar de mão, vai talhar” — Luís Ortiz vai buscar a bagagem dos restaurantes premiados pelos quais passou. O primeiro deles, em 2013: o Alinea, do chef Grant Achatz, em Chicago, que sustentou três estrelas Michelin por 15 anos seguidos, perdendo uma das distinções no final de 2025. A seguir, em Portugal, ainda tentou seguir para outros estrelados, mas não teve resposta. Aceitou uma vaga no hotel Fábrica do Chocolate, em Viana do Castelo, onde ficou por quase dois anos, até decidir regressar ao México. “Comecei a mandar currículo para restaurantes com uma ou duas estrelas, e ninguém respondeu, por uns três meses. Até que um dia o chef Miguel Rocha Vieira, que estava no Fortaleza do Guincho, ligou-me. Por acaso, foi uma coisa muito engraçada, porque ele disse-me: ‘olha, conseguias vir cá amanhã?’ E eu disse: ‘Estou no México, não consigo ir amanhã.'” Depois, Ortiz seguiu para a cozinha de outros hotéis: O Verride, na Rua de Santa Catarina, em Lisboa, onde participou na abertura do SUBA; e o Sheraton de Cascais. Até aterrar no 100 Maneiras, onde permaneceu por quase sete anos. Foi de sous chef a diretor culinário do grupo e chef de cozinha de dois restaurantes, incluindo o Carnal, onde levou a sua influência latino-americana. E também passou pela cozinha de Ljubomir Stanisic. “Ou seja, fui da equipa que ganhou a estrela, mas também da que a perdeu”, reconhece o chef, sobre a ausência da distinção em 2025. “É uma situação muito complicada, mas pronto, é a vida”, diz, sem se alongar.

O chef mexicano reconhece as influências e aprendizagens do percurso, mas também deixa transparecer a satisfação de não estar mais à sombra de outro grande chef. “Estive sempre à procura, desde que cheguei a Portugal, de ter um restaurante com comida da minha autoria. O que eu fazia no 100 Maneiras é o que eu faço aqui. Mas agora o nome é meu”, afirma Luis Ortiz, que não esconde querer ganhar uma estrela Michelin com o novo projeto. “Quem diga que não quer está a mentir”, assume logo. “Uma pessoa quer muita coisa. O trabalho que estamos a fazer, como equipa, é para satisfazer-nos a nós, para ter verdadeiramente orgulho. A partir daí, se temos algum prémio ou estrela, isso vem por consequência do trabalho. Mas, principalmente, estou a fazer isso por nós. Quero fazer as coisas que gosto de fazer”, destaca Ortiz, que das experiências passadas carrega o senso de “perfeição”. “Quando trabalhas num sítio com tanto rigor, o mínimo detalhe é tão importante como o grande. E isso para mim fez a diferença toda, porque fez-me focar nas coisas que ninguém olha. As receitas podem mudar, o conceito do restaurante pode mudar, mas o que uma pessoa faz tem que ser sempre da melhor forma possível. E também é preciso ver o resto das coisas: as cadeiras, as mesas, o chão, o cheiro, o que acontece no restaurante.”