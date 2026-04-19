Francês de 86 anos pede desculpas pelo envolvimento passado da sua família na escravatura de africanos

“Perante a ascensão do racismo na nossa sociedade, senti a responsabilidade de não deixar que este passado fosse apagado“, afirmou Pierre Guillon de Prince na cerimónia onde acrescentou que o Estado francês deve promover ações de reparação histórica para além de gestos simbólicos. Mas defende que não deve ser apenas o Governo a fazê-lo. As famílias também devem confrontar-se com as ligações passadas à escravatura. Segundo o jornal Le Parisien, Guillon de Prince fez uma doação para a associação “Haiti Futuro”, reconhecendo “ainda assim não ser proporcional ao sofrimento infligido às populações que foram vítimas da exploração colonial no século XVIII”.

“Sinto-me em dívida com o sofrimento que os descendentes de escravos ainda possam sentir, mesmo duzentos anos após a abolição”, declarou à revista Télérama “Não posso deixar este mundo sem fazer algo para aliviar a dor destas pessoas”.

O monumento em Nantes teve o custo de 192 mil euros que foram angariados online. A iniciativa partiu de Guillon de Prince e de Dieudonné Boutrin, francês que é descendente de escravos que forma levados para a ilha de Martinica, nas Caraíbas, que ainda faz parte do território francês.

“Muitas famílias de descendentes de traficantes de escravos não vêm a público por medo de reabrir velhas feridas e provocar o ódio. O pedido de desculpas de Pierre é, portanto, um ato de coragem“, disse Boutrin na inauguração do monumento.