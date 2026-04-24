Em dezembro do ano passado, um ataque informático à Eurail comprometeu os dados pessoais de mais de 300 mil passageiros. Entretanto, a empresa holandesa responsável pela venda de passes ferroviários Interrail revelou aos clientes esta semana que “os dados obtidos durante o incidente de segurança foram colocados à venda na dark web e que um conjunto de amostras foi divulgado no Telegram”.

As informações divulgadas, segundo o The Guardian, incluem números de passaporte, nomes, números de telefone, endereços de e-mail e residenciais, e datas de nascimento. Perante a gravidade da situação, alguns passageiros foram aconselhados a cancelar os seus passaportes.

O Gabinete de Passaportes do Reino Unido informou pelo menos um cliente que precisava de “cancelar o seu passaporte para evitar que fosse utilizado para atividades fraudulentas“, relata o jornal britânico. Para obter um novo passaporte, foi-lhe indicado que ainda teria de pagar 102 libras pela sua emissão.

O antigo jornalista britânico Gerard Tubb, que adquiriu bilhetes Interrail no ano passado para viajar com a esposa para o sul de França, foi um dos lesados, tendo visto os seus dados pessoais serem roubados. “A preocupação é o que as pessoas podem fazer com esta quantidade de informação. Parece muita coisa — tudo para convencer alguém de que sou eu”, afirmou ao The Guardian.

“Atualmente sou estudante de intercâmbio noutro país, por isso nem sequer consigo emitir um novo passaporte, por isso estou com medo“, publicou no Reddit um outro passageiro afetado. “Existe alguma forma de nos unirmos para conseguir uma compensação? Pelo menos uma compensação para obter um novo passaporte seria ótimo”, questionou outro dos visados.

Em comunicado, a Eurail alertou os clientes afetados para que “se mantenham vigilantes quanto a chamadas, e-mails ou mensagens de texto inesperadas ou suspeitas a solicitar informações pessoais”. A empresa recomenda ainda que os passageiros atualizem a palavra-passe da aplicação Rail Planner, bem como as credenciais de acesso ao e-mail pessoal, redes sociais e serviços bancários.

“Prevenir e mitigar qualquer potencial impacto nos nossos clientes continua a ser a nossa maior prioridade”, disse um porta-voz da empresa holandesa, citado pelo jornal britânico. “Pedimos desculpa pelo desconforto que este incidente possa causar e reafirmamos o nosso compromisso com a proteção dos dados dos nossos clientes”.

A Eurail informou que continua a notificar os clientes afetados, acrescentando que todos aqueles cujos dados constam do conjunto de informações divulgadas no Telegram já foram contactados.