Uma mulher, de 39 anos, empregada comercial, foi detida por suspeitas de ser a autora de um incêndio, ocorrido a 19 de abril, num centro comercial do Porto, indicou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força de investigação criminal refere que a mulher está “fortemente indiciada pela autoria de, pelo menos, um crime de incêndio urbano, ocorrido no passado dia 19 de abril de 2026, num espaço comercial, localizado no centro da cidade do Porto”.

Segundo a PJ, o “incêndio teve lugar num espaço de armazenamento de uma loja inserida no espaço comercial, não tendo tido maior repercussão porque foi precocemente detetado e combatido”.

“Trata-se de uma zona urbana de grande densidade, destinada a comércio e habitação, com edificado antigo, facilitador da progressão de chamas”, lê-se no comunicado.

A detida, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.