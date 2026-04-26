Pode seguir neste artigo em direto todas as atualizações sobre o ataque no Jantar de Correspondentes

Ao centro da sala do Hotel Hilton, em Washington DC, Donald e Melania Trump jantavam lado a lado quando foram interrompidos por um homem que parecia mostrar um truque de magia. O homem é OZ Pearlman, e não é um mágico, mas sim um conhecido mentalista. Quando OZ revela um papel, Weijia Jiang, a Presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, reage com estupefação, mas a atenção é rapidamente desviada daquele momento.

“Disparos”, “baixem-se, baixem-se”, ouve-se dizer. A surpresa com o ‘truque’ deu lugar ao choque (e dúvida) com o que estava a acontecer. Depois, o plano afasta-se e, pela lente desta câmara, não é possível ver com detalhe a retirada do Presidente dos EUA — durante todo o momento em que esteve a ser gravado, desde o espetáculo do mentalista à notícia do atirador, Trump não esboçou qualquer reação.

Este vídeo foi um dos primeiros registos partilhados sobre o ataque levado a cabo por Cole Tomas Allen, de 31 anos. O californiano que conseguiu entrar no hotel onde decorria o Jantar de Correspondentes com uma espingarda, uma pistola e várias facas foi detido ainda no local.

Outra das imagens que marcaram o episódio mostra precisamente este atirador já detido, em tronco nu, de cara no chão e mãos atrás das costas. As duas fotografias deste momento foram divulgadas precisamente pelo Presidente dos EUA, que admitiu que ele próprio poderia ser o alvo do ataque.

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents’ Dinner shooting and a photo of the suspect. pic.twitter.com/3H1M7hwKbj — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

Antes, Donald Trump já tinha partilhado uma gravação do sistema de videovigilância que mostrava um homem a sprintar no corredor do hotel, ultrapassando o que parecem ser seguranças que só após a passagem de Cole retiraram a arma do coldre.

Se a retirada do Presidente dos EUA foi mais serena, outro plano divulgado pela Getty Images mostra um segurança a puxar JD Vance, sentado numa mesa à esquerda de Trump, para colocá-lo a salvo. Após a saída do Vice-Presidente, o mesmo vídeo mostra a chegada de polícias armados e com colete à prova de bala para proteger Trump.

U.S. Vice President JD Vance is escorted out by Secret Service followed by agents surrounding U.S. President Donald Trump after an incident at the annual White House Correspondents Association Dinner in Washington, DC. According to reports, President Donald Trump, along with… pic.twitter.com/gue1l8AbxY — Getty Images News (@GettyImagesNews) April 26, 2026

Trump é, de seguida, rodeado de seguranças que o escoltam para fora do palco onde jantava. Antes de desaparecer do plano, o Presidente dos EUA ainda caiu.

A partir do espaço onde estavam as mesas redondas onde se sentavam os convidados, também foram captados vários vídeos. Um deles mostra as pessoas a seguir as ordens e a esconderem-se debaixo das mesas, enquanto os homens fardados e armados continuam no palco à procura de pessoas suspeitas.

De telemóvel em riste, vários jornalistas começaram a filmar o episódio. Um deles foi o repórter Mark Stone, da Sky News. “Parece haver um tiroteio. O Presidente foi retirado do local. Os serviços secretos parecem estar a passar até à zona central [onde estava a mesa de Trump]”, disse o jornalista britânico, deitado, enquanto alternava a gravação da sua cara com o panorama da sala, onde se viam outros jornalistas quase totalmente escondidos debaixo das mesas.

WATCH: Chaotic moments after shooting at the White House Correspondents' Association Dinner pic.twitter.com/cndtlIatDt — BNO News (@BNONews) April 26, 2026

????????????BREAKING: New video from inside the Washington Hilton ballroom shows attendees diving under tables in panic as loud bangs rang out during the White House Correspondents’ Dinner. Trump, Melania, and VP Vance were quickly evacuated by Secret Service. https://t.co/6NOiLBkXLw pic.twitter.com/alunUcDked — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Moments after the shots were fired pic.twitter.com/RU5tF9m9FT — Mark Stone (@Stone_SkyNews) April 26, 2026

À porta do hotel, agentes corriam para criar um perímetro de segurança, enquanto diziam às pessoas na rua para não se aproximarem. Dentro do hotel, outros vídeos mostravam agentes armados, alguns com farda militar, a correr à procura de mais suspeitos — “Já apanhamos um”, ouve-se um membro das forças de segurança a gritar.

Outro dos vídeos divulgados no X captou o momento em que vários polícias rodeavam uma pessoa deitada no chão, que corresponderá ao momento da detenção de Cole. O californiano está acusado dos crimes de uso de arma durante um crime violento e agressão com arma perigosa a um agente federal. Será presente a tribunal na segunda-feira, altura em que podem somar-se novas acusações.

Agents with the U.S. Secret Service, guns drawn, tell reporters and other bystanders to get back, following reports of shots fired inside the hotel where the White House Correspondents’ Dinner was taking place in Washington, attended by President Donald J. Trump and First Lady… pic.twitter.com/KM5EQZrKXW — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

????BREAKING: Dramatic new video shows law enforcement with guns drawn searching for the shooter and yelling “We have one down" as panic and confusion erupted after gunshots were heard at the White House Correspondents’ Dinner. | @GiannoCaldwell pic.twitter.com/WlUitinh2w — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026