Empresários próximos de Orbán enviam fortunas para o estrangeiro

Empresários próximos do primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán, estão a transferir fortunas para o estrangeiro antes da chegada ao poder do conservador Péter Magyar, noticiou esta terça-feira a imprensa húngara.

Por seu lado, a polícia húngara anunciou ter iniciado investigações sobre alegados casos de desvio de fundos de dinheiro público e pediu à população que partilhasse informações com as autoridades.

O portal independente húngaro avançou que empresários próximos de Orbán estão “sob pressão contra o tempo” e tentam por isso transferir ativos para o estrangeiro, nomeadamente Emirados Árabes Unidos, Singapura e Hong Kong, entre outros.

Durante os 16 anos de poder do ultranacionalista Orbán, vários empresários acumularam fortunas significativas, incluindo familiares e amigos próximos do próprio primeiro-ministro, como a oposição e organizações não-governamentais (ONG) húngaras têm vindo a denunciar há anos.

Orbán sofreu uma pesada derrota eleitoral a 12 de abril frente a Magyar, cujo partido (Tisza) vai ter uma maioria de dois terços no novo parlamento, o que lhe dará amplos poderes de alterações legislativas.

Além disso, o futuro primeiro-ministro anunciou a criação de um Gabinete Nacional para a Recuperação e Proteção do Património, dedicado a investigar como estas riquezas foram acumuladas, e promete recuperar esses bens.

A mera criação desta entidade representa uma ameaça para essas fortunas, mas também para a liberdade pessoal dos oligarcas, disse Szabolcs Panyi, jornalista e editor do portal de investigação VSquare, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

“Os oligarcas de Orbán estão a tentar transferir a riqueza para o estrangeiro, enquanto o regime se desintegra”, disse Panyi nas redes sociais, referindo-se ao “modo pânico” entre os afetados.