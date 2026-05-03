O Presidente de Moçambique reiterou o compromisso do Governo em criar condições para o exercício livre e seguro da atividade jornalística no país, em mensagem por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala este domingo.

“O Presidente da República [renova] o compromisso do Governo em continuar a criar condições para o exercício livre, responsável e seguro da atividade jornalística, promovendo um ambiente de respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais de todos os moçambicanos, incluindo os jornalistas”, lê-se numa mensagem de Daniel Chapo, enviada pela Presidência de Moçambique.

O Chefe do Estado moçambicano reiterou ainda o compromisso com a promoção, defesa e consolidação da liberdade de imprensa como “pilar fundamental da democracia”.

Chapo reconheceu que o trabalho jornalístico em Moçambique é, muitas vezes, realizado em “contextos adversos que exigem coragem, ética e sentido de responsabilidade”, destacando a necessidade de salvaguardar o seu exercício como “elemento essencial para a promoção da convivência pacífica”, num mundo caracterizado por “sérias ameaças à paz e crescentes incertezas”.

“A mensagem do Presidente Chapo enaltece, por conseguinte, o papel dos jornalistas moçambicanos, reconhecendo o seu contributo na consolidação do Estado de direito democrático, que tem na paz e no pluralismo de expressão alguns dos seus vetores”, refere-se no comunicado da Presidência moçambicana.

Para o estadista, a celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é também um momento de reflexão sobre o papel dos órgãos de comunicação social na promoção da transparência, verdade e justiça social, num contexto marcado por transformações tecnológicas aceleradas e “desafios crescentes à segurança profissional do setor”.

“Promover e proteger a liberdade de imprensa é defender a paz, a fraternidade, a solidariedade, a democracia, o amor ao próximo e o respeito à diferença”, refere o Presidente de Moçambique.