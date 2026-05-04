Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a guerra no Médio Oriente

A audiência do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no julgamento por corrupção em Israel foi novamente cancelada esta segunda-feira, por razões de segurança não especificadas, anunciou fonte judicial.

Segundo a rádio pública israelita Kan, o tribunal israelita indicou que a audiência não se vai realizar esta segunda-feira após uma mensagem enviada pelo procurador Amit Hadad durante a última noite.

A emissora especificou que o motivo do cancelamento ficou a dever-se a “consultas de segurança” realizadas na noite de domingo e que se prolongaram durante várias horas. A audiência estava marcada para esta segunda-feira, após o cancelamento da sessão da semana passada também por “razões de segurança”.

Neste momento verifica-se um hiato de mais de dois meses no processo judicial que envolve o primeiro-ministro devido à ofensiva militar lançada a 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão, que desencadeou um novo conflito de grande escala no Médio Oriente.

O primeiro-ministro de Israel enfrenta três processos distintos por uma série de crimes, incluindo fraude e aceitação de subornos, embora tenha denunciado tudo como parte de uma perseguição política que o próprio classificou como “caça às bruxas”. Netanyahu conseguiu regressar ao poder para um sexto mandato no final de 2022, apesar da abertura dos processos em maio de 2020, que têm sofrido constantes atrasos.