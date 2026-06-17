A Tesla tem uma visão do futuro que consiste em colocar no mercado milhares de robotáxis, capazes de deslocar de um lado para o outro clientes a necessitar de transporte. O veículo desenvolvido pelo construtor para esta tarefa é o Cybercab, uma espécie de Model Y mais pequeno e com apenas dois lugares e duas portas, sem volante e sem pedais, uma vez que não carece de condutor. Agora sabe-se que este veículo eléctrico monta uma bateria anormalmente pequena e é capaz de percorrer uma distância mais que generosa entre visitas aos postos de carga.

Os documentos entregues pela Tesla à EPA, a agência norte-americana que certifica todos os veículos à venda nos EUA, revelam que o Cybercab monta um acumulador com uma capacidade de somente 48 kWh, o que é substancialmente menos do que os Model 3 e Model Y Standard Range (60 kWh) ou as versões mais performantes (75 kWh) destes mesmos modelos. Uma bateria tão diminuta pode não ser um grande problema se associada à rede de carregamento da Tesla, pois, ainda que a 400V, garante recargas a 270 kW, potência que é capaz de recarregar de 10% a 90% em menos de 10 minutos.

O Cybercab oferece apenas duas portas e espaço para dois adultos 4 fotos

Além da capacidade da bateria, os dados revelados pela marca mostram que o Cybercab monta um motor com apenas 222 cv, potência mais que suficiente para deslocações urbanas e semi-urbanas, mas ainda assim longe dos 283 a 627 cv dos Model 3, ou 299 a 627 cv do Model Y. Mas o que faz verdadeiramente brilhar o Cybercab é o seu reduzido peso, uma vez que declara apenas 1412 kg, bem abaixo dos 1847 kg da versão mais simples do Model 3 e dos 1981 kg dos Model Y. E um peso consideravelmente mais baixo vai, obrigatoriamente, reflectir-se nos consumos e, por tabela, na autonomia do modelo.

Talvez a característica mais atraente do Cybercab seja a autonomia, fruto da maior eficiência conseguida pela Tesla, associada a motores mais comedidos, além do peso-pluma. A prova está nos 672,9 km (418,2 milhas) de autonomia anunciados de acordo com o método norte-americano EPA, substancialmente mais “apertado” do que o sistema europeu WLTP, com a conversão para este último a apontar para uns impressionantes 785,9 km.

O interesse do Cybercab é duplo, pois se para a Tesla representa um robotáxi que empresas como as TVDE e Uber desejam adquirir para reduzir os custos (e os riscos) inerentes à presença dos condutores, para os restantes condutores este modelo pode antecipar o Tesla barato que há muito se espera, por cerca de 25.000€. Com bateria mais pequena, motor ligeiramente menos potente e um peso-pluma, o Cybercab poderia facilmente dar origem a um mini-Model Y mais acessível, precisamente o que a Tesla vem prometendo há já algum tempo.