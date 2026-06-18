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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou esta quinta-feira que “há algumas personalidades portuguesas” que poderiam desempenhar o papel de interlocutor da União Europeia (UE) para as negociações de paz na Ucrânia com a Rússia, sem indicar nomes.

“Eu não vou entrar num concurso para podermos agora escolher ou propor nomes para poderem protagonizar esse processo. O que posso dizer, também não tenho nenhum problema em afirmá-lo, é que há algumas personalidades, nomeadamente portuguesas, que fariam esse papel muito bem, é a minha convicção”, afirmou Luís Montenegro na entrada para a reunião do Conselho Europeu de dois dias, em Bruxelas.

Antes de os líderes da UE debaterem a situação na Ucrânia e um dia após ter sido conhecido que o presidente do Conselho Europeu, António Costa, já iniciou breves contactos diplomáticos para abrir vias de comunicação com a Rússia, o chefe de Governo português referiu não ter uma “posição fechada quanto à fórmula, à metodologia mais adequada” de tal papel “porque a acontecer tem de ser naturalmente alvo de uma aceitação e de um diálogo com as partes envolvidas”.