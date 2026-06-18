O Reino Unido realiza esta quinta-feira três eleições parlamentares parciais, mas as atenções vão estar centradas em Makerfield, pois o resultado pode também decidir o futuro do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se o candidato trabalhista, Andy Burnham, vencer.

O atual presidente da Câmara de Manchester vai tentar regressar ao parlamento, condição necessária para poder disputar a liderança do Labour (Partido Trabalhista), graças à demissão do deputado Josh Simmons.

Considerado favorito, Burnham enfrenta Robert Kenyon, um canalizador e candidato do partido anti-imigração Reform UK (Partido Reformista), que venceu na área nas eleições autárquicas de maio.

A votação decorre num contexto de fragilidade política do Governo trabalhista, após resultados eleitorais negativos e várias demissões no executivo liderado por Starmer.

Cerca de uma centena de deputados pressionou o primeiro-ministro a demitir-se, e a imprensa noticiou que Burnham pretende desafiar Starmer brevemente, mas este já avisou que vai resistir.

Situado no noroeste de Inglaterra, Makerfield, com cerca de 76 mil eleitores, tem sido tradicionalmente um reduto trabalhista, mas nos últimos anos registou-se uma crescente implantação do Partido Reformista, num território onde o voto a favor do Brexit (saída britânica da União Europeia) foi maioritário.

Burnham tem apresentado a eleição como decisiva para o futuro do partido e do país, enquanto Kenyon aposta numa imagem de candidato local, criticando o adversário de estar mais interessado nas ambições pessoais.

O candidato do Reform UK tem enfrentado críticas após a divulgação de publicações antigas nas redes sociais com conteúdo sexista e homofóbico.

Sondagens citadas durante a campanha davam uma ligeira vantagem de Burnham, numa disputa considerada muito renhida.

No entanto, o candidato reformista poderá ser prejudicado pela fragmentação à direita porque vai disputar o mesmo eleitorado com o partido Restore Britain [Restaurar o Reino Unido], liderado por Rupert Lowe e apoiado pelo empresário e bilionário Elon Musk.

No mesmo dia, realizam-se eleições para os círculos eleitorais de Arbroath e Broughty Ferry e de Aberdeen South para substituir Stephen Gethins e Stephen Flynn, respetivamente.

Ambos são do Partido Nacional Escocês (SNP) e abdicaram para tomarem os assentos na assembleia regional da Escócia ganhos em maio, pelo que a expectativa é que sejam sucedidos por colegas da mesma força política.

As mesas eleitorais nas três circunscrições estarão abertas entre as 7h00 e as 22h00 locais (a mesma hora em Lisboa), devendo os resultados ser anunciados durante a madrugada.