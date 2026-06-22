Consulte aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova de 12.º ano que se realizou às 9h30.

Começou esta segunda-feira a segunda semana de exames nacionais, com a realização da prova de História A, História B e História da Cultura e das Artes. Este ano, 12.850 pessoas inscreveram-se para realizar a prova de História A, menos 457 que em 2025.

Durante a tarde desta segunda-feira serão ainda testados os conhecimentos a Literatura Portuguesa.

Terça-feira, a realização das provas que permitem acesso ao Ensino Superior continua. Será a vez de Matemática A, Matemática B e MACS (Matemática Aplicada às Ciências Sociais) às 9h30. E ainda Inglês às 14h.

A primeira fase dos exames nacionais começou dia 16 e continua até esta sexta-feira, 26 de junho. As notas serão divulgadas a 14 de julho e dois dias depois, a 16, inicia-se a 2.ª fase.

Este ano, 31.689 (19%) dos estudantes inscritos nos exames nacionais têm intenção de usar as provas para aceder ao Ensino Superior, menos do que os 88.637 alunos de 2025.