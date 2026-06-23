Três corporações de bombeiros estiveram envolvidas no combate a um incêndio em mato, num terreno baldio, na freguesia de Santo António, nos arredores do Funchal, numa zona perto de blocos de apartamentos e residências, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, as pessoas residentes na zona foram “aconselhadas a manter-se dentro das casas e a retirar as roupas que estivessem no exterior”.

No local estiveram oito veículos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, da corporação dos Voluntários de Câmara de Lobos e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

“No combate ao incêndio que deflagrou ao final da tarde num terreno baldio, no meio de apartamentos e casas, que já está dominado, estiveram 34 operacionais”, adiantou.