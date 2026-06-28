O PS/Madeira exigiu este domingo que o Governo Regional (PSD/CDS-PP) torne pública a documentação que justifica o aumento do valor da terceira fase da obra do novo hospital do Funchal em 150 milhões de euros.

A presidente da estrutura regional do partido, Célia Pessegueiro, afirmou em conferência de imprensa que o PS “vai continuar a insistir que este processo das obras do hospital tem de ser transparente” e que o executivo madeirense tem a obrigação legal de disponibilizar a documentação que sustenta o aumento de custos perante a Assembleia Legislativa Regional.

Na sexta-feira, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, indicou que será lançado o concurso público para a terceira fase da obra, no valor de 415 milhões de euros, depois de o primeiro — com um preço base de 265 milhões – ter ficado deserto.

“E se há valores que são justificados pela crise internacional, há outros que nós não entendemos e continuamos a exigir a documentação para podermos fazer essa avaliação”, declarou Célia Pessegueiro.

A presidente do PS/Madeira considerou que “ainda há muitas dúvidas para esclarecer”, sendo que uma delas diz respeito ao compromisso do Governo da República de pagar 50% do valor total da obra do novo hospital.

A dirigente socialista disse que, apesar de Pedro Rodrigues ter dito que esse pagamento estava assegurado, é preciso que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deixem garantias.

O Governo Regional vai aprovar na quinta-feira, em Conselho do Governo, o lançamento do concurso público, estimando que a apresentação de propostas decorra até outubro e a empreitada comece no início do próximo ano.

Pedro Rodrigues indicou também que está previsto que a terceira fase da obras termine no final de 2030.

O concurso para esta fase abrange as infraestruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas.

O primeiro concurso público lançado ficou deserto, uma vez que nenhum dos cinco agrupamentos convidados a apresentar propostas respondeu positivamente.

Localizado nos arredores da cidade do Funchal, em Santa Quitéria, o Hospital Central e Universitário da Madeira ocupa uma área de aproximadamente 171.318 metros quadrados e terá cerca de 600 camas, um heliporto e cerca de 1.200 lugares de estacionamento.

Quando começou a ser construído, o Governo Regional estimava que estaria concluído em 2027, mas, entretanto, o processo tem sofrido sucessivos atrasos.