O município de Guimarães, distrito de Braga, disponibilizou um balcão de atendimento da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), indicou esta terça-feira a câmara, sublinhando que a medida facilita acesso a procedimentos essenciais de regularização e integração.

Em comunicado, o município diz que passou a dispor, desde segunda-feira, um balcão da AIMA, “reforçando a proximidade dos serviços públicos às comunidades migrantes e facilitando o acesso a procedimentos essenciais de regularização e integração”.

“Criado ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado entre o município de Guimarães e a AIMA, o novo balcão funcionará nas instalações da Divisão para a Coesão e Desenvolvimento Social, na Rua da Rainha Dona Maria II, n.º 58”, lê-se na nota.

Segundo a autarquia, a abertura deste serviço representa um importante reforço da capacidade de resposta local.

“Permitindo realizar procedimentos como a concessão e renovação de autorizações de residência, a recolha de dados biométricos e a receção e digitalização da documentação necessária, proporcionando um atendimento mais próximo, célere e articulado com a Administração Central”, explica o munícipio.

O atendimento decorrerá de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30. O agendamento das marcações será assegurado exclusivamente pela AIMA, que notificará os requerentes da data e hora do respetivo atendimento.

“Com a entrada em funcionamento deste balcão, Guimarães reforça a sua estratégia de promoção da coesão social e da inclusão, disponibilizando um serviço de proximidade que responde às necessidades de uma comunidade cada vez mais diversa e contribui para um acolhimento mais eficiente, humano e integrado das pessoas migrantes que vivem, trabalham e estudam no concelho”, sustenta a Câmara de Guimarães.