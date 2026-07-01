O Presidente norte-americano, Donald Trump, gravou um vídeo em que deixa elogios a Portugal. Nas imagens partilhadas esta quarta-feira pela embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Lisboa, o chefe de Estado assegurou que Portugal tem sido um amigo dos EUA.

Para celebrar o 4 de julho — o 250.º aniversário desde a assinatura da Declaração da Independência norte-americana —, Donald Trump gravou o vídeo para a embaixada. O Presidente dos EUA disse mesmo “amar” Portugal. “Estamos ansiosos por vos ver, talvez em breve”, deixou no ar o chefe de Estado.

???????? Foi uma honra que o Presidente Donald J. Trump tenha gravado esta mensagem para mim e para o povo de Portugal, para ser transmitida durante a nossa festa do 4 de Julho. Tem sido uma oportunidade única na vida, poder servir esta administração num país tão incrível! Obrigado,… pic.twitter.com/hTMLwwwzhl — U.S. Embassy Lisbon (@USEmbPortugal) July 1, 2026

No vídeo partilhado e que será transmitido na “festa do 4 de julho” na embaixada em Lisboa, Donald Trump também teceu elogios ao embaixador norte-americano em Lisboa, John Arrigo. “É uma pessoa extraordinária que fez muito dinheiro no setor automóvel e decidiu tornar-se embaixador”, disse o Presidente norte-americano, indicando que lhe “deu uma oportunidade” e o empresário escolheu Portugal para trabalhar enquanto diplomata.

Donald Trump elogiou ainda os “campos de golfe” portugueses. E explicou que talvez tenha sido por isso que John Arrigo escolheu Portugal para ser embaixador. “O John é um jogador de golfe amador. É melhor do que um amador, ele ganhou vários campeonatos. Ele é um tipo fantástico”, afirmou o líder norte-americano, recordando que já jogou a modalidade com o “amigo”.

“Ele é duro de derrotar” no golfe, prosseguiu Donald Trump, que explicou que John Arrigo também é “duro de muitas outras formas”. “Ele está a fazer um grande trabalho enquanto embaixador e amamos Portugal”, salientou o Presidente norte-americano. “John, continua a fazer um bom trabalho e a tomar conta das pessoas de Portugal e dos Estados Unidos da América.”

No X, a embaixada norte-americana em Lisboa, falando em nome de John Arrigo, destacou que foi uma “honra” que Donald Trump “tenha gravado esta mensagem” para si e para o “povo de Portugal”, que descreveu como um “país incrível”. “Obrigado, Presidente Trump, e parabéns pelos 250 anos de independência, América.”