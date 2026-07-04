1236,1kWh poupados 1236,1 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Trump critica Europa por "deixar entrar criminosos do Terceiro Mundo"

Trump voltou ao ataque à Europa, com uma curta publicação na Truth em que se refere a imigrantes como "criminosos" e diz que o continente europeu se está a transformar "num país de Terceiro Mundo".

i

A retórica anti-imigração de Trump refletiu-se nas duras políticas que aplicou durante os últimos 18 meses

Aaron Schwartz / POOL/EPA

A retórica anti-imigração de Trump refletiu-se nas duras políticas que aplicou durante os últimos 18 meses

Aaron Schwartz / POOL/EPA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou este sábado os líderes europeus por terem permitido a entrada nos seus países daqueles a quem chamou “criminosos do Terceiro Mundo”, referindo-se aos migrantes.

“A Europa está a aprender que quando deixa entrar criminosos do Terceiro Mundo, converte-se num país do Terceiro Mundo”, escreveu Trump numa mensagem publicada na sua própria rede social Truth.

Na opinião do Presidente dos Estados Unidos “tudo acontece muito rapidamente”: “É num abrir e fechar de olhos! Eu fui eleito mesmo a tempo“, acrescentou na mensagem, referindo-se às suas políticas de encerramento de fronteiras à imigração.

Desde o regresso de Donald Trump ao poder, em 2025, intensificou a já dura abordagem anti-imigração, para “salvar o país de uma invasão migratória”, e manifestou abertamente as suas divergências com os aliados europeus.

No meio das comemorações dos 250 anos da Independência dos EUA, neste dia 4 de julho, o Presidente insistiu na véspera, junto o emblemático Monte Rushmore — o famoso monumento nacional conhecido pelas esculturas gigantescas dos rostos de quatro Presidentes americanos — nas suas advertências sobre “recém-chegados que não partilham os valores” dos EUA.

Em Washington, Trump celebra o 4 de Julho com comício e patriotismo. Em Nova Iorque, aposta-se na reflexão histórica — e no futebol

Trump e membros da sua administração têm criticado em várias ocasiões as políticas migratórias e ambientais das nações europeias e, mais recentemente, classificaram-nas como parceiros “terríveis” por não o terem apoiado na guerra com o Irão.

Nos últimos meses, as suas palavras mais contundentes dirigiram-se contra Espanha, Itália, Alemanha, França e Reino Unido, a quem reprova ter negado apoio logístico para reabrir o Estreito de Ormuz, ou o acesso às suas bases militares em momentos-chave do conflito com Teerão.

Além disso, questionou a utilidade da Organização do Tratado do Atlântico do Norte (OTAN) e a repartição de encargos entre os seus membros. O líder republicano, que participará na próxima semana na cimeira da Aliança na Turquia, afirmou que comparecerá ao evento “apenas por respeito” ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Trump definiu o bloco como um “tigre de papel” e deu a entender que está a considerar seriamente a possibilidade de retirar os EUA da OTAN, apesar de, para tal, necessitar da aprovação do Congresso.

Além disso, ameaçou impor uma tarifa de 100% às importações europeias caso seja aprovada a proposta do Parlamento Europeu de criar um imposto comum para as multinacionais digitais, como a Google, a Apple, a Meta ou a Amazon.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos
Noticiário

00h. Marco Rubio. Portugal é um forte aliado dos EUA

Inteligência Artificial

Pentágono corta com IA da Anthropic

Venezuela

Procuradores dos EUA rejeitam dar imunidade a Nicolás Maduro

Eleições EUA

Os influencers que podem ser decisivos nas intercalares

Populares
Barcelona

Temporal cancela 385 voos no aeroporto de Barcelona

Japão

Primeira-ministra do Japão: China é "vizinho importante"

Saúde

ONU: calor extremo ameaça segurança da gravidez e do parto

Espanha

Sánchez convoca eleições antecipadas para 29 de novembro

Em atualização

Últimas
Noticiário

As notícias das 4h

Noticiário

As notícias das 3h

Noticiário

2h. Ventura critica declarações de Aguiar Branco sobre CPI

Noticiário

1h. Espanha. Sindicatos convocam greve geral

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.