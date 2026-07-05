Os deputados Filipe Melo e Luís Paulo Fernandes foram este domingo reeleitos para liderar as distritais do Chega em Braga e Leiria, respetivamente, e João Tilly perdeu a estrutura de Viseu.

Estes resultados foram divulgados pela direção nacional do Chega num comunicado em que são referidas apenas as percentagens de votos obtidas pelo vencedor em cada estrutura, sem indicação do número de votos, dos resultados dos candidatos derrotados ou da abstenção, algo que já aconteceu na semana passada numa primeira ronda de eleições.

De acordo com a nota, Filipe Melo foi reeleito com 56,5% dos votos, numa corrida disputada com Carlos Barbosa, também deputado na Assembleia da República, e Paulo Ralha, que nas últimas autárquicas foi eleito vereador para a Câmara de Barcelos.

O deputado Luís Paulo Fernandes obteve 57,9%, depois de ter enfrentado Carina Ascenso Francisco.

O parlamentar João Tilly, que liderava a distrital de Viseu, perdeu para Rui Miguel Pereira, eleito com 54,9% dos votos.

Em Beja, o deputado António Carneiro foi eleito presidente da Comissão Política Distrital com 62,5% dos votos, derrotando o líder desta estrutura partidária em funções, Mário Cavaco, e em Coimbra, Paulo Seco, recandidato e deputado no parlamento, obteve 60,2% contra Augusto Miranda.

Em Bragança, Paulo Matos venceu com 59,7% dos votos, derrotando Marisa Aranda, e em Évora, em lista única, o presidente César Silva foi reeleito para um segundo mandato com 97,1%.

Nos Açores, o dirigente José Pacheco também foi reeleito com 74,4% dos votos.

Na mesma nota, a direção nacional saúda todos os militantes e candidatos que participaram nas eleições internas distritais, “enaltecendo o espírito democrático, a elevada participação e o compromisso demonstrados com o futuro do partido”.

O presidente do Chega felicitou todos os candidatos “que mereceram a confiança dos militantes para liderar as respetivas estruturas distritais” e desejou aos presidentes distritais agora eleitos e às suas equipas “os maiores sucessos no desempenho das suas funções, certo de que saberão servir o Chega com dedicação, sentido de responsabilidade e espírito de missão”.

André Ventura deixou também uma “palavra de profundo reconhecimento e agradecimento a todos os dirigentes que este domingo cessam funções, pelo trabalho, dedicação e empenho com que serviram o partido ao longo dos seus mandatos”.

“O presidente do Chega reafirma ainda o compromisso de trabalhar de forma leal, próxima e construtiva com todos os dirigentes agora eleitos, reforçando a coesão interna e unindo esforços para alcançar as vitórias políticas e eleitorais de que Portugal necessita”, é acrescentado na nota.

Concluído este ciclo eleitoral interno, lê-se no comunicado, “o Chega saúda todos os seus militantes por mais um importante exercício de democracia interna, que reforça a legitimidade das suas estruturas e a vitalidade do partido”.

Esta foi a segunda ronda de um conjunto de eleições para as estruturas distritais e regionais do Chega, com um mandato de três anos, depois de no passado domingo terem sido eleitas as restantes distritais, incluindo Lisboa, Porto e Faro.