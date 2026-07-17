A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, destacou esta sexta-feira a evolução dos acessos públicos e estacionamento nas praias de Grândola, defendendo a renaturalização da zona do parque de campismo da Galé-Fontaínhas.

“Há muita evolução no sentido de cumprirem o que nós dissemos”, no que respeita à existência de “parques de estacionamento e acessos”, assim como nos apoios de praia que devem ser de “acesso público”, afirmou a governante.

Maria da Graça Carvalho falava aos jornalistas no final de uma visita às praias das Camarinhas, Golfinhos, Pego, Pinheirinho, Galé-Fontaínhas e Melides, realizada um ano depois de ter ordenado uma fiscalização aos acessos às praias do concelho de Grândola, no distrito de Setúbal.

A visita, efetuada a convite do presidente da Câmara de Grândola, teve como objetivo acompanhar no terreno a situação dos acessos e estacionamentos e conhecer as principais intervenções em curso ao longo da costa do concelho.