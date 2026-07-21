A GNR deteve dois homens e uma mulher, com idades entre os 37 e os 39 anos, suspeitos de furto na Igreja Matriz de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, na madrugada de domingo, foi esta terça-feira anunciado.

O Comando Territorial de Évora indicou que os militares do Posto Territorial de Reguengos de Monsaraz detiveram os suspeitos, em flagrante delito, por volta das 3h15 de domingo, após um alerta para um furto naquela igreja matriz.

“Ao chegar junto da igreja, de imediato, foi possível detetar um indivíduo nas imediações da referida igreja e um outro a sair do interior”, adiantou a guarda, realçando que ambos foram de imediato detidos.

Segundo a GNR, foram depois efetuadas diligências para se intercetar e deter a mulher suspeita de pertencer ao grupo, que estaria num veículo, o que acabou por acontecer ainda na cidade de Reguengos de Monsaraz.

Numa busca à viatura utilizada pelos suspeitos, os militares detetaram no seu interior artigos alegadamente furtados, que foram apreendidos, além da viatura.

Foram apreendidos dois sacos com dinheiro angariado pela igreja, um compressor de ar portátil, uma consola de jogos, dois jerricãs de gasolina contendo 30 litros e uma mangueira.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, pelo que ficam a aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.

De acordo com a GNR, sobre um dos detidos já pendia um mandado de detenção emitido pelas autoridades espanholas pela prática de outros crimes.

Nesta ação, os militares do Posto Territorial de Reguengos de Monsaraz foram apoiados por patrulhas dos Postos Territoriais de Mourão, Alandroal e Vila Viçosa.

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