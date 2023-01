“Se eu quisesse um emprego fácil, teria ficado no Porto com uma confortável cadeira azul, o troféu da Liga dos Campeões, Deus, e depois de Deus, eu.”

Confiança nunca faltou a José Mourinho e a aposta na Roma numa ligação que ficou acordada e fechada em duas semanas é um exemplo paradigmático. Depois da saída do Chelsea, teve uma primeira época com três títulos no Manchester United mas andava em branco desde 2017 depois de 25 títulos desde o Campeonato pelo FC Porto em 2003. Nem em Old Trafford, muito menos no Tottenham. No entanto, a forma como saiu dos londrinos, apenas a uma semana de discutir mais um troféu na Taça da Liga inglesa, funcionou quase como gasolina para potenciar a vontade de mostrar que não estava “acabado”. Mesmo não tendo ainda as armas para lutar pelos lugares cimeiros da Serie A, ganhou a Liga Conferência na estreia da nova prova da UEFA. Com isso, tornou-se o único com todos os troféus europeus. À beira dos 60 anos que cumpre esta quinta-feira, teve abordagens e convites para comandar as seleções de Portugal, Brasil ou EUA. E o mais fácil até poderia ser aceitar uma dessas possibilidades. Decidiu ficar em Roma. E, com isso, desafiar o impossível.

Esse tem sido um dos pontos marcantes ao longo de mais de duas décadas como treinador principal, depois de ter sido adjunto de nomes como Bobby Robson ou Louis van Gaal. Se fosse fácil, não era para ele. Se fosse confortável, não se adequava à sua maneira de ser. Se fosse previsível, não encaixava do que quer para a sua carreira. Do FC Porto ao Chelsea, do Inter ao Real Madrid e até na Roma, Mourinho não teve um trabalho, um contrato ou uma função mas sim um desafio até onde consegue chegar. Na larga maioria, superou-se. Foi assim que ajudou a construir uma nova vaga de treinadores com ideias e métodos à frente do tempo. É por isso que continua ainda atrás do tempo que lhe permita ser o número 1. Os tempos mudaram, os objetivos são outros, a vontade de ganhar permanece intacta. Exigente, metódico, arrogante e provocador são apenas alguns dos recursos utilizados para defini-lo. O português foi isso e muito mais. E será assim que o legado no futebol irá perdurar entre a multiplicação de histórias que ainda hoje o tornam Special One.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.