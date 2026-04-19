"A ciência não é propriedade de um partido ou ideologia." Entrevista com Rui Costa, líder do maior centro de neurociência do mundo

O Allen Institute é um dos maiores centros de investigação em neurociência do mundo. Está sediado em Seattle, no estado norte-americano de Washington e foi ali que, nos últimos anos, uma equipa de cientistas se dedicou a criar um mapa inédito de todos os tipos de células que existem no cérebro do mamífero — e são mais de 5 mil.

O projeto foi pensado a 10 anos, mas vai ficar concluído bem antes de o prazo chegar ao fim. Por isso, já foi criado um novo projeto: o Brain Health Accelerator. A ideia é comparar o “mapa” de um cérebro saudável com o de um cérebro em que são diagnosticadas doenças neurodegenerativas e perceber de que modo um e o outro evoluem ao longo da vida. E, dessa forma, determinar a “vulnerabilidade e a resiliência a todas as doenças neurodegenerativas”.

O Allen Institute foi fundado em 2003, por Paul Allen — o homem que criou a Microsoft ao lado de Bill Gates —, mas 20 anos mais tarde, o presidente e CEO deste instituto já não é o norte-americano. É um português, Rui Costa.

Foi convidado pela irmã do fundador um par de anos após a morte de Paul. Jody Allen e a restante direção terão optado por um virar da página e uma mudança de metodologia para aumentar as operações e os resultados nas décadas seguintes — e a missão foi entregue ao investigador português. Desde então, o Allen Institute tem sido gerido de uma forma diferente da estratégia seguida nas duas décadas anteriores.

O grande princípio que norteia a liderança de Rui Costa é o da “open science“: todas as conclusões que saiam de um dos quatro centros do Allen Institute são abertas à comunidade, sem qualquer entrave. “Tudo o que fazemos é transparente”, reforça, em entrevista ao Observador na Casa do Médico, no Porto, à margem da conferência “Aquém e Além do Cérebro” da Fundação Bial.

No Allen Institute, olha-se para o cérebro, para as células, para a imunologia e ainda para as dinâmicas dos neurónios. São quatro centros num só que juntam centenas de investigadores internacionais e que partilham o objetivo de fazer avançar a neurociência e de arranjar respostas para questões que ainda nem sequer existem sobre o órgão mais complexo do corpo humano.

Numa altura em que o financiamento em investigação científica nos Estados Unidos da América atravessa um “momento difícil” — e que o ceticismo continua a aumentar —, Rui Costa defende a transparência máxima, tanto com os decisores políticos, como com a comunidade científica. Porque, acredita, se a população vir resultados claros, os cientistas deixarão de ser vistos como “intelectuais distantes” e os governos não terão alternativa senão repor os investimentos.

Em Portugal, defende ainda, a chave para o crescimento pode mesmo estar na máxima de open science.

“Como é uma instituição sem fins lucrativos, não compreendo porque é que não pode ser totalmente aberta, porque é esse o objetivo”

É o presidente e CEO do Allen Institute desde 2021. O que é que acha que a família Allen viu em si para escolhê-lo para este cargo?

Foi um processo normal de procura e entrevista, e houve um grande alinhamento com o conselho de administração e com a Jody Allen, porque o Paul Allen tinha falecido e era preciso arrancar com uma nova fase do instituto, já sem o fundador. Era preciso estabelecer a missão de forma coerente, uma visão para os próximos 10, 20 anos, e havia alguns desafios que eu já sabia que iria encontrar: tecnologia e inteligência artificial.

E também, neste mundo da ciência aberta — open science — em que é tudo aberto a toda a gente. Publicamos tudo, não só os dados, mas também os algoritmos. As pessoas podem ter artigos científicos, ter descobertas diretamente usando os nossos dados e, nesse sentido, era preciso ter uma filosofia coerente. Fazemos projetos que olham a 10 anos, era preciso haver também uma filosofia coerente aí e haver mais abertura, fazer mais coisas em parceria. Acho que esses foram os aspetos que levaram à minha escolha.

Essa ideia de open science é o que marca a diferença entre os cinco anos do seu mandato e os outros 20 anos de instituto?

Sim. Eu sou mais especialista em mudar coisas, em fazer coisas do início. Estive na Champalimaud como um dos diretores originais, depois estive na Gulbenkian, também no instituto Mortimer B. Zuckerman, sempre com esta ideia. A minha especialidade é criar novos desafios e horizontes. Tenho a minha própria investigação, mas, a partir do momento que comecei a ocupar posições de liderança, também me dediquei a estudar o que funciona e o que não funciona, quais seriam os melhores sítios para fazer ciência.

E o Allen Institute não é só um centro de investigação, tem os diferentes polos dedicados ao cérebro, à imunologia… Esta variedade de temas dificulta ou exige uma gestão diferente para garantir que todos os centros são priorizados da mesma maneira?

Foi exatamente esse o grande desafio. O Allen Institute é feito daqueles projetos a 10 anos que podem ser neurociência, imunologia, ciência bioquímica, coisas celulares. Geralmente, os grandes desafios da humanidade, as grandes questões que não podem ser feitas só num laboratório. Por exemplo, mapear todos os tipos celulares no cérebro e a conectividade com o nosso sistema imune circulante.

O que aconteceu foi que esses projetos estavam a acontecer, mas, quando o Paul Allen estava vivo, começaram em sítios diferentes, não havia o Allen Institute — havia o instituto de imunologia, o do cérebro, etc. Tinha tudo crescido organicamente, mas não havia um ecossistema onde isso tudo funcionasse e onde se pudessem ver as sinergias. Houve um grande trabalho em, por um lado, continuar a manter essas grandes expedições a funcionar— nós agora chamamos‑lhes accelerators — e, por outro, criar sinergias comuns e definir como se faz a transição.

Por exemplo, quando há um grande projeto do cérebro a 10 anos que acaba, começa logo outro. É preciso trazer novas pessoas, algumas saem; é preciso ver como é que isso tudo funciona no ecossistema, em que se juntam ideias de biologia sintética no DNA, proteínas. Como é que, ao mesmo tempo, se fazem esses grandes projetos para a humanidade e se criam plataformas comuns, seminários — agora há um seminário comum semanal para todos — e se cria essa união. E, depois, criar parcerias com outras fundações, como a Chan Zuckerberg Initiative, a Simons Foundation, etc., para fazer coisas maiores, porque isto são perguntas da humanidade.

É mesmo levar o conceito da open science até ao fim…

Exato. A ideia é ter um impacto brutal e mudar um campo. Que todos os laboratórios possam usar isso. As perguntas nem são muito criativas, são como moonshots: o que é que se devia saber sobre isto e que não se sabe? Eu até comecei a organizar isto de uma forma mais sistemática. Organizamos workshops, chamamos‑lhes en charrettes — vem do francês. São reuniões de discussão com a comunidade para definir quais são os novos projetos e objetivos. Agora temos sete ou oito e, cada ano ou dois, começamos um novo.