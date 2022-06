Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os EUA eram ainda uma nação muito jovem quando, em 1801, desencadearam aquela que pode ser vista como a sua primeira intervenção no papel de “polícia global”. O alvo situava-se bem longe de casa – a Costa da Berbéria – e a justificação foi o apresamento sistemático de navios mercantes americanos por piratas de Tunis, Argel e Tripoli. À medida que os interesses americanos foram ramificando-se por todo o mundo e à medida que o poderio dos EUA foi crescendo, as intervenções americanas foram multiplicando-se, quer através de intervenções armadas directas quer através do apoio a líderes e grupos favoráveis aos EUA (ver A história dos EUA enquanto polícia do mundo). As justificações para estas intervenções foram variadas e incluíram a libertação de povos do jugo colonial, o restabelecimento da paz e da ordem, a neutralização de agressões e ingerências por outras potências e, mais prosaicamente (e não confessadamente, claro), o benefício de empresas americanas.

No pós-II Guerra Mundial, a URSS, galvanizada, robustecida e insuflada por uma nova audácia graças ao árduo triunfo sobre a Alemanha nazi e à obtenção do segredo da bomba atómica graças à espionagem, ascendeu ao estatuto de grande rival dos EUA e a política externa americana ganhou uma nova prioridade, a contenção do comunismo, em qualquer ponto do globo onde este pudesse brotar, enquanto, a nível interno, se vivia o “Red Scare”, um clima de temor, denúncia e perseguição a infiltrações – frequentemente imaginárias – da sociedade americana por ideias e organizações comunistas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.