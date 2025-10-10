A hesitação movida a hélio, o megafone para a fotografia e uma tenda móvel. Como funcionam as máquinas de campanha em Lisboa

No entanto, com quatro candidaturas à presidência da Câmara de Lisboa, começa a ser difícil distinguir entre a figura de João Ferreira e aquilo que é a CDU na capital. Sem permitir que a individualidade do candidato suplante a força do coletivo, reconhece-se esse estatuto e popularidade arrecadada, dentro e fora do partido. “Não fechamos só no João, mas há um protagonismo especial”, concede Jaime Rocha.

Isso é visível nos cartazes e panfletos da CDU para esta eleição, que contam com a cara de João Ferreira em grande plano. Essa aposta na imagem de alguém que já carrega às costas uma candidatura à Presidência assim como mais de uma década como eurodeputado é feita ainda que produza alguns danos colaterais. Isto porque nas ruas a cara de João Ferreira estimula muitos elogios à sua aparência física, algo que deixa o candidato algo constrangido, como admitem os seus mais próximos.

“Falar de aspetos que são mais da vida pessoal incomodam-no muito”, admite a equipa de João Ferreira ao Observador. Isso faz-se notar nos contactos com a população na rua, sendo visível alguma relutância em fazer números para as câmaras de televisão ou em distribuir afetos por potenciais eleitores. Outro exemplo disso foi a presença no programa do Bom Partido do humorista Guilherme Geirinhas, em que os candidatos são convidados a falar de tudo menos de política. “Deu para perceber que não é a praia dele, ele mantém-se sempre fiel a quem é”, comenta um dos organizadores da campanha. “Depois das campanhas às europeias, tem melhorado muito. Nota-se o maior à vontade”, acrescenta Jaime Rocha.

Mas essa presença no programa de Geirinhas foi também uma forma de mostrar como a personalidade de João Ferreira se manifesta para lá da política. Se o carisma não é o ponto forte do vereador municipal, este compensa, por exemplo, com a “muita cultura” que tem, dizem os membros da comitiva do PCP. À volta da mesa, gabam-lhe a forma como nesse mesmo programa conseguiu dizer o nome de todas as estações da linha amarela do metro de Lisboa ou a rapidez com que enumerou, na ordem correta, todos os planetas do sistema solar. “Disse os planetas como quem pede o contribuinte”, acrescenta.

A entourage de João Ferreira considera que o forte do candidato está em, explicar aos lisboetas a razão dos problemas da cidade e as possíveis soluções. “Para nosso desespero, ele fica a falar com as pessoas até achar que o assunto está esclarecido”, conta o responsável pelas redes sociais da campanha. Outra coisa que assumidamente dificulta o trabalho de quem tira fotografias ou grava vídeos da campanha é que o candidato não é propriamente efusivo. “Temos de esperar o sorriso do João para captar a imagem. Ele não tem a falsidade que normalmente caracteriza a interação de outras forças partidárias”, acrescenta o mesmo colaborador.

Ao nível da produção de conteúdos para as redes, a campanha também foi evoluindo com o aproximar das eleições. Na derradeira semana, João Ferreira começou a aparecer mais vezes com um pequeno microfone preto de lapela, como se tem tornado tão popular entre os candidatos nas últimas eleições. “Percebemos a meio da campanha a quantidade de apoio que ele está a receber e que não é abertamente declarado, porque vem de pessoas que votam normalmente noutras forças.”

A comitiva entende que há muitos eleitores que não se identificam tanto com a CDU e não gritam ao ver passar bandeirinhas, mas que acabam por confessar o seu apoio em conversas com João Ferreira. A redefinição do objetivo passou por “captar as confidências dessas pessoas”, explica o responsável pelas redes sociais. Em tempo de agenda preenchida também se tornou mais difícil planear a produção de vídeos para as redes sociais, pelo que se decidiu aproveitar esse “conteúdo mais espontâneo” que acontecia nas ruas.

No entanto, a comitiva de João Ferreira conta que a agenda é preenchida durante todo o ano e não apenas em período eleitoral. Uma das mudanças que as duas semanas de campanha trazem à sua rotina é passar a deslocar-se mais de carro e menos de transportes públicos ou de bicicleta, um hábito que apanhou nos seus tempos em Bruxelas. É também com as bicicletas municipais GIRA que se desloca aos vários refeitórios de empresas municipais, onde, conta um dos motoristas ao Observador, quando pode almoça com os trabalhadores.

No contacto com estes e com outros eleitores, João Ferreira “nunca despe o fato de vereador”, diz o mesmo membro da comitiva. Essa experiência de 12 anos no cargo também lhe permite aliviar os assessores e candidatos às 24 juntas de Lisboa na preparação de cada ação de campanha. “Seria o meu papel ajudar na preparação, mas quase não é preciso”, conclui Jaime Rocha.

Bruno Mascarenhas. O autocarro de dois andares para ver Ventura

A ideia era ter um autocarro de dois andares devidamente caracterizado para a campanha do Chega em Lisboa. O orçamento — ainda que muito reforçado em relação há quatro anos — não chegou e optou-se por um autocarro vermelho de uma empresa que oferece percursos turísticos para passar com grande visibilidade pelas maiores artérias da cidade. Ainda que não fosse o cenário idealizado, lá estavam dezenas de militantes do Chega no segundo andar aberto daquele autocarro a agitar bandeiras brancas na mão, enquanto percorreriam as 24 freguesias de Lisboa, com paragem obrigatória em Marvila para receber André Ventura.

A presença do líder do Chega para participar uma arruada na única freguesia lisboeta em que o partido venceu nas últimas legislativas foi o ponto alto da campanha na capital. Ventura chegou ao ponto de encontro num carro de vidros fumados e seria engolido pela multidão de apoiantes e jornalistas que ali o esperavam. Andou apenas 200 metros ao lado de Bruno Mascarenhas, falando com pouco mais de 10 pessoas nos cerca de vinte minutos que demorou a percorrer essa distância. Pelo meio, teve tempo para discutir com uma mulher cigana e acabaria a sua passagem pela capital com declarações à porta de uma esquadra, onde o carro de vidros fumados e os seguranças pessoais já o esperavam novamente.

Com a partida do líder, Bruno Mascarenhas continuaria a sua arruada em Marvila, acompanhado dos 15 a 30 militantes do Chega que, por norma, compareceram nas ações em Lisboa. Mesmo com o presidente do partido ausente, a campanha trata sempre de capitalizar a imagem de André Ventura. Por exemplo, a tenda que o partido monta em cada freguesia tem a cara do líder estampada em grande plano. Por vezes, surge nas ações de campanha uma versão de cartão Ventura impressa em tamanho real. Quando os lisboetas estão com mais dificuldade em reconhecê-lo, Bruno Mascarenhas evoca o seu nome. “Somos do Chega do André Ventura. E deste jeitoso que está aqui, que sou eu”, disse a uma idosa, na freguesia de São Vicente, enquanto apontava para um panfleto com a imagem dos dois, lado a lado.